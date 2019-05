Harry | ti presento Sally tutti i vestiti indossati da Harry

gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sono passati 30 anni da quando Nora Ephron ha scatenato un dibattito in tutto il mondo basato su un antico quesito: uomini e donne possono essere amici? È la domanda al centro diti… un film famoso per il suo romanticismo, una sceneggiatura straordinaria e Meg Ryan che simula un orgasmo in una gastronomia ebraica. Per celebrare il film non va trascurato un dettaglio molto più iconico: i look diBurns. Qualcuno, in qualche modo, ha reso Billy Crystal un bel personaggio da commedia romantica al posto della strana voce di Mike Wazowski. Non è solo la sceneggiatura a renderedesiderabile, ad averci fatto invidiareAlbright per frequentare questo fantastico prototipo di cinismo maschile, un ruolo determinante è giocato anche dal suo modo di vestire, e nessuno può convincermi del contrario. Che ad interpretarlo sia stato ...

