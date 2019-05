Hacker attaccano siti dell’Ordine degli avvocati La sicurezza digitale in Italia è

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il collettivo LulzSec ITA, impegnato negli ultimi giorni a violare i sistemi informaticiOrdinidi Matera, Caltagirone e Piacenza per poi arrivare a bucare 30mila Pec diromani, rivendica anche un attacco perpetrato ai danni del sito del Garante per la protezione dei dati personali. La notizia è stata prontamente e in parte smentita attraverso un comunicato ufficiale, con il quale il Garante ha precisato come il data breach annunciato dal collettivo divicini ad Anonymous non abbia riguardato il sito dell’Autorità, ma un’applicazione esterna, non più attiva a seguito dell’entrata in vigore del Gdpr se non come registro pubblico e quindi contenente dati già accessibili. Il Garante comunque nel suo comunicato ha precisato che – pur trattandosi di dati pubblici – non si stia sottovalutando l’attacco subito e quindi si stiano predisponendo ...

