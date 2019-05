Aggiornamento graduatorie di Istituto | cambio sedi dal 15 luglio | chi può farlo

Graduatorie III fascia ATA - cosa sapere sul loro Aggiornamento : Sulle Graduatorie di III fascia del personale ATA molti hanno dubbi. Quest’anno sarà possibile aggiornare il punteggio col servizio svolto? Sarà possibile cambiare le sedi delle 30 scuole? Partiamo da un semplice dato di fatto: le Graduatorie di circolo e di istituto hanno validità triennale e le ultime sono state bandite nel 2017, ma avranno validità fino al 2021, per effetto della proroga con decreto prot. n. 947 del 01/12/2017. ...

GaE - la guida Miur alla domanda per l’Aggiornamento 2019 delle graduatorie : La presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, o GaE, deve avvenire entro il 16 maggio, ore 14.00: sarà valida per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. Il Miur ha predisposto una guida dettagliata per chi deve partecipare all’aggiornamento. domanda di aggiornamento GaE 2019 La domanda per l’aggiornamento delle GaE, o grduatorie ad esaurimento, va presentata telematicamente tramite Istanze Online. ...

Scuola - Graduatorie ad Esaurimento docenti ultime notizie : presentata bozza decreto Aggiornamento 2019/22 : Come riferisce una nota pubblicata dal sindacato Flc-Cgil, ieri si è tenuto un incontro informativo, presso il Ministero dell’Istruzione, riguardante la bozza di decreto relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento valide per il triennio 2019-2022. L’amministrazione centrale ha sottoposto ai sindacati il testo e gli allegati, sui quali il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) sarà chiamato ad ...

Personale Ata 2019 : Aggiornamento graduatorie e punteggio - quando si fa : Personale Ata 2019: aggiornamento graduatorie e punteggio, quando si fa aggiornamento graduatorie Personale Ata 2019 Le attuali graduatorie di terza fascia per il Personale Ata hanno valore per tutto il triennio 2018-2021. Ciò significa che prima dell’anno 2021 non potranno essere aggiornate in base al punteggio determinato dall’acquisizione di nuovi titoli o periodi di servizio. Personale Ata 2019: graduatorie valide fino al ...

Aggiornamento GaE 2019/22 in arrivo : i numeri delle graduatorie : Il Miur ha già inviato agli uffici scolastici territoriali la nota con le indicazioni relative alle operazioni propedeutiche all’Aggiornamento delle Gae (graduatoriead esaurimento) per il triennio 2019/22. Nelle indicazioni si parla anche del depennamento dei diplomati magistrale per effetto delle sentenze di merito che negano l’inserimento in queste graduatorie. Si può chiedere trasferimento in GaE esaurite? Non è ancora chiaro se sia possibile ...

Graduatorie ATA 24 mesi - i bandi e le scadenze : Aggiornamento del 20 marzo : Il Miur ha dato il via ai concorsi per soli titoli per accedere alla graduatoria ATA 24 mesi. I bandi dovevano essere pubblicati dagli uffici scolastici regionali entro oggi 20 marzo. Ricordiamo che per partecipare bisogna essere in possesso si specifici requisiti, tra cui l’anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi. aggiornamento delle ore 17:00. Graduatorie ATA 24 mesi: i bandi ...