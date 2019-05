QUESTA SETTIMANA a UNA VITA | anticipazioni fino al 18 maggio

tvsoap

(Di domenica 12 maggio 2019) Eccoci con una nuovadella soap Una, che vedremo anche (su Rete 4) alle 22,30 di martedì 13. Vi riepiloghiamo come sempree trame: Rosina confessa a Liberto che Flora non le sembra felice con Inigo. La situazione in miniera è sempre più grave, le guardie hanno aperto il fuoco e Blanca è preoccupata per Diego. Leonor rivela a Blanca che Diego e i sindacalisti in protesta nella miniera si sono rifugiati nelle grotte di una montagna. Carmen origlia la conversazione e informa Ursula.mette in atto un piano per isolare Blanca e toglierle il sostegno delle amiche: riferisce tutto a Jeronimo Ribau, che con le guardie fa irruzione nelle grotte, ferendo e arrestando molti minatori. Lo stratagemma funziona: Leonor si infuria con Blanca, convinta che sia stata lei a fare la soffiata. Rosina ha un attacco di gotta. Martin organizza in segreto le seconde ...

FIMI_IT : No, il primo posto della #TopOfTheMusic non si tocca: anche questa settimana in vetta c’è @IlVeroUltimo con… - M5S_Senato : La settimana M5S al Senato in 1 minuto ?? Legge #ProteggiAnimali, Decreto emergenze e Sblocca Cantieri: il nostro… - RaiTre : Bentornati a #RaiPipol, il programma per chi non si addormenta che indaga sulle abitudini degli italiani. Ogni set… -