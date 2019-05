Programmi TV di stasera | domenica 12 maggio 2019 Le Iene chiudono la stagione con

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda l'11 maggio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Programmi TV di stasera - sabato 11 maggio 2019. In prima TV su Italia1 «L’era glaciale – In rotta di collisione» : L'era glaciale - In rotta di collisione Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle 14 Milly Carlucci conduce la settima puntata dello show, che si aprirà con l’atteso risultato del ballottaggio tra le coppie Enrico Lo Verso-Samanta Togni e Manuela Arcuri-Luca Favilla. Per l’occasione un ospite unico: il campione del mondo Alessandro Del Piero. Considerato da stampa e pubblico uno dei più grandi calciatori italiani al mondo, ...

Programmi TV di stasera - venerdì 10 maggio 2019. «La Corrida» o «Ciao Darwin 8»? : Ludovica Caramis Rai1, ore 21.25: La Corrida Penultimo appuntamento con La Corrida, il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio. Conduce Carlo Conti con la partecipazione di Ludovica Caramis. Grandi protagonisti saranno come sempre i dilettanti allo sbaraglio, che si esibiranno sul palco con un unico grande obiettivo: divertirsi e divertire, con quell’allegria e ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 10 Maggio 2019 - : ...57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 20:39 Meteo.it 20:40 Striscia la notizia - La voce dell'inconsistenza 21:20 Ciao Darwin - Terre desolate 0:30 TG5 - Notte Italia 1 19:00 Grande Fratello 19:19 Sport ...

Programmi TV di stasera - giovedì 9 maggio 2019. Ultimi appuntamenti per «Mentre ero Via» e «A raccontare comincia tu» : Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini in Mentre ero Via Rai1, ore 21.25: Mentre ero Via – Ultima puntata - 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2018, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: Tra ricordi veri che riemergono improvvisi, racconti, depistaggi, morti misteriose e scoperte inaspettate, la verità comincia ad emergere davanti agli occhi di Monica, fin quando lo scenario si chiarisce ineluttabile rivelando fino a che ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 9 Maggio 2019 - : Solo un altro uomo in quel mondo in rovina comprende il potere che Eli detiene, ed è deciso a impadronirsene: Carnegie il despota di una precaria città di ladri e killer. Ma la figlia adottiva di ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 8 maggio 2019. Su Italia1 «Il mio amico Nanuk» : Dakota Goyo in Il mio amico Nanuk Rai1, ore 20.35: Champions League Ajax-Tottenham 90 minuti per un posto nella storia. La sintesi di Ajax-Tottenham, semifinale di ritorno di Champions League, in programma questa sera alle 21.00 alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam, è tutta qui. Da una parte i giovani lancieri, eredi di una tradizione calcistica che riporta ai fasti degli anni ‘70 e dell’Arancia Meccanica, dall’altra ...

Stasera in Tv martedì 7 maggio 2019 : i film e i Programmi da vedere : Anticipazioni della puntata: L'economia, la disoccupazione, il lavoro e la lotta per combattere le profonde diseguaglianze del paese saranno tra i temi trattati nella puntata di oggi. Le Iene, Show, ...

Programmi TV di stasera - martedì 7 maggio 2019. Su Rai1 al posto di «L’Aquila – Grandi Speranze» il film «La verità vi spiego sull’amore» : Ambra Angiolini e Carolina Crescentini in La verità vi spiego sull'amore Rai1, ore 21.25: La verità vi spiego sull’amore – 1^Tv film di Max Croci del 2017, con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Giuliana De Sio. Prodotto in Italia. Durata: 92 minuti. Trama: Dora, dopo una relazione di sette anni e due figli, viene lasciata dal compagno Davide e cerca di costruirsi una nuova vita, ma non è facile. Sopraffatta dalla ...

Stasera in tv : Programmi tv 7 maggio : The Voice of Italy su Rai 2 e Le Iene su Italia 1 : Stasera in tv : programmi tv di oggi 7 maggio . Su Rai 2 alle 21.20 Simona Ventura ci attende con The Voice of Italy: si continua con le Blind Audition anche in questa terza puntata. Rai 1 alle 21.25 ...

