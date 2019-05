Napoli | parenti del presunto killer di Noemi | lacrime fuori la caserma | il web si indigna

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) A seguito della drammatica sparatoria verificatasi in pieno centro a, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì 3 maggio, durante la quale è rimasta purtroppo ferita gravemente una bambina di appena quattro anni, la piccola, sono stati individuati e fermati i responsabili di questo assurdo gesto. E se da una parte tutto questo ha provocato grande soddisfazione in tutto il popolo italiano, a non essere allo stesso modo d'accordo sono idi Armando e Antonio Del Re, i due fratelli ritenuti i responsabili della sparatoria. A seguito dell'arresto infatti, una volta arrivati presso laPastrengo, tanti conoscenti edei due ragazzi hanno espresso tutta la loro rabbia urlando e mostrandosi anche in. I carabinieri hanno così invitato subito tutti alla calma, davanti agli occhi attenti e alle macchine fotografiche di giornalisti e curiosi.: ...

ItaIiaSovrana : RT @FratellidItaIia: Sparatoria Napoli, Meloni: Forza Noemi, un abbraccio ai genitori e ai parenti della piccola - mottagiuseppe1 : Sparatoria Napoli, Meloni: Forza Noemi, un abbraccio ai genitori e ai parenti della piccola - infoitinterno : Napoli, parenti dei killer di Noemi in lacrime fuori alla caserma. Il web: “E per la bimba avete pianto?” -