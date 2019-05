Medio Oriente | l ' Accordo del secolo made Usa nasce il 10 giugno

Venduti su Fb tesori del Medio Oriente : ANSA, - NEW YORK, 9 MAG - Antichi tesori delle zone di guerra in Medio Oriente in vendita su Facebook. Lo denuncia il New York Times citando alcuni ricercatori, secondo i quali fra gli oggetti ...

FCA - doppietta in Medio Oriente : Alfa Romeo e Abarth trionfano al concorso “Qatar Car Of The Year” 2019 : Doppia vittoria di FCA. Alfa Romeo e Abarth trionfano nel più prestigioso concorso automobilistico del Paese Mediorientale Si è svolta a Doha (Qatar) la cerimonia di premiazione de “Qatar Car of the Year (QCOTY)” 2019, il concorso automobilistico più prestigioso del Paese organizzato dal magazine Maqina Middle East, in collaborazione con il Mawater Centre. I premi sono assegnati dagli esperti della rivista ai migliori veicoli ...

Gli Usa inviano portaerei in Medio Oriente : “Un chiaro messaggio all’Iran” : Gli Stati Uniti invieranno un gruppo di attacco di portaerei e una task force per i bombardieri in Medio Oriente per dare un messaggio «chiaro e inconfondibile» all’Iran, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. «In risposta a una serie di indicazioni e avvertimenti preoccupanti, gli Stati Uniti stanno schierando il grup...

Minacce dall'Iran - gli Usa schierano portaerei e cacciabombardieri in Medio Oriente : Le sanzioni dovrebbero colpire un nuovo settore dell'economia che non è quello energetico. Esteri Iran, gli Stati Uniti contro le guardie rivoluzionarie: "Sono terroristi". Ira di Teheran

Venti di guerra in Medio Oriente - Gaza lancia 700 razzi verso Israele. Oltre venti morti : E' di 23 morti, 19 palestinesi e quattro israeliani il bilancio delle vittime degli scontri tra Gaza e Israele. Oltre 100 i feriti da entrambe le parti a causa dei piu' dei 700 razzi lanciati da Gaza verso Israele e per i raid dell'aviazione e dell'esercito israeliano. Tra le vittime palestinesi, due donne incinte e un neonato di 14 mesi, Oltre ad un alto funzionario di Hamas considerato il punto di contatto per il passaggio di soldi dall'Iran a ...

Medio Oriente : il bilancio dell'escalation di tensione in corso tra Gaza e Israele : Una fonte politica di Hamas citata dal quotidiano israeliano "Haaretz" ha spiegato che il movimento ha deciso di intraprendere "seri passi" contro Israele perché l'esecutivo ha rallentato nell'...

Medio Oriente - Israele invia esercito al confine con Gaza : ‘Possibile offensiva’. Continua lancio di razzi - colpito ospedale : Una nuova pioggia di razzi lanciati da Gaza verso le zone israeliane attorno alla Striscia, dopo quella di sabato. Sirene di allarme che suonano in Continuazione, mentre alcuni dei circa 450 razzi hanno colpito una fabbrica e l’ospedale israeliano di Ashkelon danneggiando il dipartimento oncologico. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu che risponde con quelli che definisce “attacchi massicci contro i ...

Medio Oriente - 150 missili di Hamas e Jihad contro Israele. Che risponde con bombardamenti su Gaza e chiude i valichi : Nuova escalation tra Israele e Hamas, dopo i nuovi scontri di venerdì alla barriera di confine con la Striscia di Gaza nell’ambito della Grande Marcia del ritorno in corso dal 30 marzo. Le autorità israeliane hanno annunciato la chiusura dei valichi con la Striscia – quello pedonale di Eretz e quello merci di Kerem Shalom – dopo che oltre 150 razzi sono stati lanciati da Hamas e la Jihad islamica verso Israele. Decine sono stati ...

Medio Oriente. Novanta razzi sparati da Gaza - Israele risponde con i raid : Un militante di Hamas ucciso durante i raid aerei di Israele sulla Striscia di Gaza, venerdì 3 maggio, Ap, . Una selva di razzi è stata lanciata dalla Striscia di Gaza contro il sud d'Israele dove ...

Unicef : Vaccini per 34 mln bambini in 2019 in Medioriente-Nord Africa : Dall’inizio dell’anno, l’Unicef insieme con governi, Nazioni unite e ong Partner ha raggiunto oltre 34 milioni di bambini con campagne di vaccinazione in Paesi colpiti da conflitto e che ospitano rifugiati in Medioriente e Nord Africa, fra cui Iraq, Giordania, Libia, Sira, Sudan e Yemen. In Iraq, solo 4 bambini su 10 ricevono tutti i Vaccini consigliati prima del loro primo compleanno. Quest’anno oltre 8 milioni di bambini nel Paese hanno ...

Siria - Camerun e Senegal : tre storie tra Africa e Medioriente : “Eccome se lo trovo! Leclerc sapeva che solo un ragazzino sarebbe andato a prendere il fuoco con le mani. Ergo il miglior fuciliere era il fuciliere bambino, il soldato ideale era l’adolescente. Forse proprio per questo non aveva chiesto l’età di Bilong, quando si era venuto ad arruolare. Forse per questo l’aveva raccomandato per la missione. Sembrerebbe che le vittorie di un generale siano direttamente proporzionali alla ...

Medio Oriente : Commissione Ue - domani incontro gruppo coordinamento donatori : Bruxelles, 29 apr 12:39 -, Agenzia Nova, - L'Unione europea ospiterà domani l'incontro annuale di primavera del gruppo internazionale di coordinamento dei donatori a sostegno dell'economia..., Beb,

Allarme cavallette in Medio Oriente : Arabia Saudita - Iran - Pakistan e Yemen invase da milioni di insetti [VIDEO] : L’emergenza cavallette continua ad aggravarsi in Medio Oriente, particolarmente in Arabia Saudita, nel sud-est dell’Iran e nel sud-ovest del Pakistan. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in Arabia Saudita, una seconda generazione si sta avviando verso la fine lungo la costa del Mar Rosso, mentre all’interno delle Paese, gruppi di cavallette adulte hanno deposto le uova ...