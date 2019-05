Il Paese ora è stanco di Salvini: l’odio non basta per raccattare voti

(Di domenica 12 maggio 2019) La sensazione è che le provocazioni del ministro dell'interno Matteofunzionino sempre meno: la retorica dei porti chiusi in realtà viene sbugiardata tutti i giorni (e le ultime 70 vittime non aiutano di certo) mentre il nord continua ad aspettare dalla Lega riforme che incidano sulla produttività e sul lavoro. Forse ilreale è molto diverso da come lo racconta il vicepremier.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...