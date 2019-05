Giro d’Italia 2019 | seconda tappa Bologna-Fucecchio | orario d’inizio e come vederla in tv

LIVE Giro d’Italia 2019 - Seconda tappa Bologna-Fucecchio in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la partenza in grande stile con la breve ma intensa cronometro che da Bologna ha portato in cima al San Luca, con un Primoz Roglic in condizione stellare a brillare sin dall’inizio, va in scena la Seconda tappa, la prima in linea, per il Giro d’Italia 2019. 205 km da Bologna a Fucecchio: frazione con un finale tutt’altro che scontato, potrebbero esserci delle sorprese. I velocisti dovranno guadagnarsi la prima volata di ...

Giro d’Italia 2019 - seconda tappa Bologna-Fucecchio : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Continuerà oggi, domenica 12 maggio, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la seconda tappa, la prima in linea: saranno 205 i km che porteranno il gruppo da Bologna a Fucecchio. partenza fittizia alle ore 12.10, partenza reale alle ore 12.20, arrivo previsto tra le 16.59 e le 17.28. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 2 cronotabella BOLOGNA – FUCECCHIO km 205 DOMENICA ...

Giro d’Italia 2019 - seconda tappa Bologna-Fucecchio : percorso - favoriti e altimetria. Terreno mosso - volata non scontata : Prima tappa in linea e prime insidie per il Giro d’Italia 2019. Dopo la cronometro inaugurale andata in scena nella giornata di ieri che ha già regalato battaglia e colpi di scena tra uomini più attesi per il successo finale, il gruppo si appresta a vivere una giornata piuttosto movimentata. La seconda tappa della 102a edizione della Corsa Rosa prevede infatti 205 km con partenza da Bologna e arrivo a Fucecchio e rappresenterà ...

Giro d’Italia 2019 - Paolo Slongo : “Soddisfatto di Nibali - siamo tra i primi : acquisita fiducia. Domani? Ci sono insidie…” : Il Giro d’Italia 2019 è incominciato in maniera positiva per Vincenzo Nibali che ha concluso la cronometro d’apertura al terzo posto, attardato di 23” da Primoz Roglic e di 4” da Simon Yatez. Lo Squalo ha palesato un’ottima forma lungo gli otto chilometri percorsi nel cuore di Bologna, ha ben interpretato il tratto pianeggiante e ha poi spinto un buon rapporto sulle rampe che hanno condotto in cima al San Luca ...

Giro d’Italia 2019 - Simon Yates e Miguel Angel Lopez fanno paura. Cronometro eccellente - in salita possono fare male : Primoz Roglic giganteggia nella Cronometro d’apertura del Giro d’Italia, Vincenzo Nibali si difende egregiamente perdendo solo 23” dallo specialista sloveno ma ci sono altri due ciclisti che festeggiano per l’esito della prova contro il tempo che è andata in scena oggi a Bologna: Simon Yates e Miguel Angel Lopez. Il britannico ha concluso in seconda posizione a 19 secondi dal vincitore, il colombiano ha accusato 28” ...

Giro d’Italia – Dalla gioia di Roglic alla concentrazione di Nibali : tutte le emozioni della prima tappa [GALLERY] : La gioia di Primosz Roglic in maglia rosa, la concentazione di Nibali sui pedali: tutte le emozioni della prima tappa del Giro d’Italia raccolte negli scatti più belli della nostra gallery La prima tappa del Giro d’Italia 2019, la cronometro inaugurale da Bologna a Lucca, è andata a Primosz Roglic risultato il più veloce di tutti. Tante le emozioni provate in giornata: Dalla goia dello sloveno alla delusione di Dumoulin, Dalla ...

Giro d’Italia : Roglic fa il vuoto - Vincenzo Nibali terzo : Lo sloveno, capitano della Jumbo Visma, Primoz Roglic ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia, la cronometro individuale di Bologna di 8 km con ascesa a San Luca. 12'54" il tempo conclusivo, ad una media di 37.209 km/h. Per lui arriva anche la Maglia Rosa di leader della classifica generale. Il britannico Simon Yates secondo a 19". Eccellente terzo Vincenzo Nibali. Il corridore della Bahrain-Merida stupisce tutti e trova la terza piazza, ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Ho fatto un buon tempo - Roglic eccezionale. Non facciamoci prendere dall’entusiasmo” : Vincenzo Nibali può ritenersi ampiamente soddisfatto per il risultato ottenuto in occasione della prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è distinto durante la cronometro individuale che è andata in scena a Bologna e ha concluso lo sforzo al terzo posto in classifica. Il siciliano ha accusato 23” di ritardo da Primoz Roglic e appena 4” da Simon Yates mentre ha guadagnato 5” su Tom Dumoulin e Miguel Angel Lopez: ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti prima tappa : Roglic perfetto - Yates e Nibali rispondono presenti. Deludono Landa e Zakarin : Si è aperto con la breve cronometro (8 chilometri) da Bologna al Santuario di San Luca il Giro d’Italia 2019. A prendersi le prime pagine è ovviamente Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma domina in lungo e in largo nella prova contro il tempo e va a prendersi la Maglia Rosa di leader della classifica generale, presentandosi come grande favorito per la vittoria finale. Subito dietro però ci sono Simon Yates e Vincenzo Nibali, con ...

Giro d’Italia – Roglic trionfa nella prima tappa : “sono partito forte - c’era poco da essere tattici oggi” : Primosz Roglic trionfa nella cronometro inaugurale del Giro d’Italia: una prima tappa dove lo sloveno ha dato il massimo, mettendo da parte eventuali tatticismi La prima tappa del Giro d’Italia, la cronometro inaugurale da Bologna a San Luca, è andata a Primosz Roglic, risultato il ciclista più veloce. Nel post gara, intervistato dalla Rosea, Roglic ha analizzato così la sua prova: “sono contento della prestazione di oggi. Ho ...

Giro d’Italia : Primoz Roglic stellare nella prima tappa - ma Nibali inizia bene : inizia con l’attesa firma di Primoz Roglic il Giro d’Italia 2019. Il corridore sloveno era il favorito numero uno della tappa che ha aperto il sipario sulla corsa rosa, la cronometro di Bologna con l’arrivo sulla dura salita di San Luca. Roglic ha sciorinato un’altra prestazione super, nel solco di quelle viste in tutta questa prima parte di stagione, sia nel primo tratto pianeggiante che nel secondo in salita. Quasi tutti i big attesi a ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Roglic davanti agli altri big - Nibali a 23”. Yates a 19” - Dumoulin insegue : Primoz Roglic si è messo subito in luce in occasione della prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo sloveno ha dominato la cronometro d’apertura di Bologna e ha subito fatto capire di essere uno dei grandi favoriti per la conquista della vittoria conclusiva. Il capitano della Team Jumbo-Visma ha indossato la maglia rosa e ha già guadagnato 23 secondi di vantaggio su Vincenzo Nibali che si è difeso egregiamente e ha impressionato sul ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - prima tappa : Primoz Roglic veste la maglia rosa - Nibali a 23” - bene Yates : Primoz Roglic ha indossato la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2019, lo sloveno ha dominato la cronometro individuale di Bologna ed è così balzato in testa alla Classifica generale. Il capitano del Team Jumbo-Visma vanta 23 secondi di vantaggio su Vincenzo Nibali, lo Squalo si è difeso benissimo e ha guadagnato 5” su Miguel Angel Lopez e sul deludente Tom Dumoulin. Mikel Landa è sprofondato a oltre un minuto di distacco, Simon ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - prima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La cronometro inaugurale di Bologna ha subito delineato la classifica del Giro d’Italia 2019. La prima tappa di questa 102ma edizione è stata vinta dallo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che sarà quindi il primo corridore ad indossare la maglia Rosa. Alle sue spalle si è piazzato a 19” il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), terzo invece a 23” Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), seguito a 28” da Tom Dumoulin (Team Sunweb) e Miguel ...