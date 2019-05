Francesca De André fuori controllo | Scimmia! Il web ne chiede la squalifica

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019)Galici Insulti e scontri al Grande Fratello, doveDesi è a più riprese scagliata contro Mila Suarez con termini ed espressioni molto forti. Il web la accusa di razzismo e nel'espulsione, cosa succederà lunedì? Sta facendo molto discutere la partecipazione diDeal Grande Fratello 16 di Barbara d'Urso. La nipote di Faber è conosciuta per il carattere fumantino e per non avere peli sulla lingua. Fin dal suo ingresso nella casa non ha risparmiato Mila Suarez, la modella marocchina che è stata per lungo tempo la compagna di Alex Belli. La Deè molto amica dell'attore e pare che proprio questo forte sentimento di amicizia sia alla base dell'antipatia manifesta nei confronti della ragazza. Tra le due non è mai corso buon sangue ma pare che negli ultimi giorni la situazione stia degenerando, con un crescendo di insulti da ...

AlessiaMirabel6 : RT @llMatt98: Erica che come tutta l'Italia è piena degli sfoghi pazzoidi della De André contro Mila. Ormai quando Francesca inizia a sparl… - llMatt98 : Erica che come tutta l'Italia è piena degli sfoghi pazzoidi della De André contro Mila. Ormai quando Francesca iniz… - Cokina12 : RT @Trashissimo2: Gli insulti di Francesca De André contro Mila ' A Scimmia!' ' Non ti vuole nessuno ' ' Gli uomini a me mi vogliono a te t… -