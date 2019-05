Empoli-Udinese | 3 punti d' oro Ko per Frosinone e Sampdoria | salvezza | la corsa si

Risultati Serie A 36ª Giornata – L’Udinese travolge il Frosinone - l’Empoli non molla e batte la Sampdoria : lotta salvezza ancora aperta : L’Udinese batte 1-3 il Frosinone, l’Empoli supera 1-2 la Sampdoria e tiene aperta la corsa salvezza: i Risultati dei match di Serie A della 36ª Giornata Dopo la vittoria del Torino sul Sassuolo nel lunch match, il programma della 36ª Giornata di Serie A prosegue con soli due match che, a dispetto del numero, risultano ugualmente molto importanti. In palio punti importanti per la lotta salvezza che, con 3 giornate al termine (2 dopo quella ...

Serie A : Empoli e Udinese - punti salvezza : 17.03 Lotta salvezza sempre più thrilling dopo le gare del pomeriggio domenicale. Un passo importante lo compie l'Udinese dopo l'1-3 in casa del Frosinone, già in B e senza più motivazioni.Gara chiusa nel 1° tempo:per i friulani doppietta di Okaka (11',44') e rete di testa di Samir (41').Lasagna sfiora il poker, Dionisi riduce il passivo nel finale. Ci crede anche l'Empoli terz'ultimo,che passa 1-2 in casa Samp e sale a -1 dal Genoa. Nella ...

Salvezza - è lotta a cinque. Guai Empoli - l'Udinese trema - il Genoa non è al sicuro : Un'altra cadrà. E sarà una caduta rovinosa. Perché la B non solo è difficile da accettare, è una catastrofe economica, emozionale, ambientale. Già retrocesse Chievo, a lungo nell'Olimpo, e Frosinone, ...

Udinese - De Maio : 'Empoli? Se noi non facciamo punti...' : Il difensore dell' Udinese Sebastien De Maio ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: 'Noi scendiamo in campo per far risultato. E' vero che l'Empoli che non ha vinto ma se non facciamo qualcosa di positivo siamo sempre lì. Oggi siamo venuti qua ...

Bologna-Samp 0-0 - Cagliari-Frosinone 0-0 - Empoli-Spal 0-0 - Genoa-Torino 0-0 - Udinese-Sassuolo 0-0 Le Dirette : Bologna-SampDORIA. Va in scena al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Sampdoria, match di capitale importanza sia per i padroni di casa per per gli ospiti. I felsinei, 0-0 sul campo della Fiorentina la ...

Fantacalcio - rettifica voti Udinese-Empoli : Maietta e Silvestre da invertire : Per i fantacalcisti che hanno in campo uno tra Maietta e Silvestre, c'è una correzione da fare. Nelle pagelle di Udinese-Empoli, presenti sulla Gazzetta in edicola oggi, sono stati invertiti per ...

Cagliari e Udinese inguaiano Spal-Empoli : ANSA, - ROMA, 7 APR - Vittorie pesanti, in chiave salvezza, per Cagliari e Udinese che tra le mura amiche hanno battuto rispettivamente Spal, 2-1, ed Empoli, 3-2,. Alla Sardegna Arena, padron di casa ...

Super De Paul e perla di Mandragora : 3-2 Udinese nello scontro salvezza con l'Empoli : LA CRONACA Il primo tempo é stupendo. l'Empoli va avanti subito con un grande schema da punizione: Bennacer per Krunic per Caputo, che infila Musso. L'Udinese non ci sta e, trascinata da uno ...

Udinese-Empoli 3-2 : De Paul - doppietta - e Mandragora ribaltano i toscani : Sfida salvezza all'insegna dello spettacolo quella andata in scena alla Dacia Arena. Un duello quello tra Udinese ed Empoli equilibrato e avvincente. Alla fine l'hanno spuntata i friulani che si ...

