Cambiamenti climatici | l’Alaska si scioglie | si sta riscaldando due volte più velocemente

Cambiamenti climatici : i ragazzi rendono i genitori più consapevoli - la loro ispirazione fa la differenza : Ormai è tangibile che ragazzi come Greta Thunberg possono fare davvero la differenza nei confronti del cambiamento climatico, e la fanno anche sensibilizzando i genitori. Questa strategia di rendere gli adulti più consapevoli verso queste tematiche attraverso i figli sembra essere molto efficace, e le ragazze sono quelle che hanno maggiore influenza sui genitori. Lo rileva una ricerca della North Carolina State University, pubblicata su Nature ...

Come cambia la città : Cambiamenti climatici e sviluppo urbano - strumenti di supporto all’adattamento locale : Nell’ambito del Festival dello sviluppo Sostenibile 2019, la Fondazione CMCC organizza l’evento: “Come cambia la città: cambiamenti climatici e sviluppo urbano. strumenti di supporto all’adattamento locale”. È la sfida cruciale della nostra era e le città ne sono protagoniste. Insieme alla scienza. Gli effetti dei cambiamenti climatici prendono forme diverse in realtà locali diverse. Le città si trovano nelle condizioni di dover individuare ...

Cambiamenti climatici - Abruzzo : si conclude il ciclo di lezioni all’Università “D’Annunzio” : In Abruzzo, con l’ultimo appuntamento di domani, giovedì 9 maggio con inizio ore 16, si conclude il ciclo di lezioni, tutte incentrate sul tema dei Cambiamenti climatici e tenute da esperti di varie discipline, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università «G. D’Annunzio» nell’ambito del Corso di “Urbanistica 2” condotto dal Prof. Paolo Fusero. L’ultima lezione, dal titolo «Dalle Convenzioni Quadro dell’ONU ai ...

Grandine in arrivo - l’allarme di Coldiretti : “Sono i Cambiamenti climatici - l’Italia si sta tropicalizzando” : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con Grandine che è la piu’ temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto sostiene Coldiretti, precisando che nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antiGrandine che tuttavia non ...

Cambiamenti climatici - ONU : “La distruzione della natura minaccia l’umanità” : La distruzione della natura minaccia l’umanità “almeno tanto quanto i Cambiamenti Climatici indotti dall’uomo“: sono le parole di Robert Watson, a capo della piattaforma intergovernativa ONU per le scienze e le politiche sulla biodiversità e i servizi ecosistemici. “Abbiamo una finestra di opportunità per agire prima che sia tardi“, ha spiegato il capo dell’Ipbes, innanzi a diplomatici di 130 nazioni che ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sulla salute : “Un’apocalisse a fuoco lento” : Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute sono “un’apocalisse a fuoco lento: è qualcosa di cui non ci accorgiamo perché cresce lentamente. E’ come se fossimo delle rane che vengono messe a bollire, e poi alla fine si accorgono dell’impatto sulla salute quando è troppo tardi“: lo ha dichiarato Walter Ricciardi, presidente della Federazione Mondiale delle Società di Sanità Pubblica, e direttore del ...

Trento : cervelli di ghiaccio che si sciolgono per sensibilizzare sui Cambiamenti climatici : Invitare alla riflessione e non all’indifferenza sui cambiamenti climatici, questo l’obbiettivo. E per trasmettere il messaggio l’artista Marco Nones ha scelto di fa sciogliere dal sole, in piazza Duomo a Trento, i 120 cervelli di ghiaccio realizzati con un calco del Muse e poi collocati su altrettanti supporti con il legno degli abeti della val di Fiemme schiantati dalla tempesta Vaia a fine ottobre scorso. Sciolto il ...

Renne si adattano a Cambiamenti climatici mangiando alghe : A questa conclusione sono arrivati alcuni ricercatori guidati dal biologo Brage Bremset Hansen dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia. I ricercatori hanno analizzato le feci di questi ...

Banksy firma la protesta di Londra contro i Cambiamenti climatici con un nuovo graffito : Fra le oltre 1100 persone fermate dalla polizia britannica in 11 giorni di proteste, happening e blocchi stradali o dei trasporti conclusasi ieri a Londra per denunciare "l'emergenza dei cambiamenti climatici" nessuno è stato identificato come Banksy. Ma il misterioso artista militante di Bristol ha lasciato traccia pure fra i partecipanti alle manifestazioni di Extinction Rebellion: il movimento ambientalista radicale che in questi ...

Cambiamenti climatici - già i romani ne sapevano qualcosa : nel II secolo l’estate più calda della storia : La fine dell’Impero romano fu determinata da cause politiche, sociali e, non ultime, da cause ambientali: molti ricercatori hanno confermato che dietro lo stravolgimento politico che portò alla fine di Roma non ci furono soltanto i barbari, ma anche e soprattutto le emergenze climatiche che tornavano a riproporsi ciclicamente. Vulcani, siccità, glaciazioni: furono queste le cause della fine della romanità.Continua a leggere

Le foreste italiane muoiono per i Cambiamenti climatici : La siccità, il gelicidio, gli incendi, le piogge abbondanti e i venti forti uccidono le foreste senza nessuna pietà. La tempesta Vaia dello scorso ottobre, con piogge e raffiche di vento oltre i 150 ...

I Cambiamenti climatici e il pesante impatto che avranno sull'economia mondiale : I cambiamenti climatici si faranno sentire sempre con più prepotenza sull'economia ed entro il 2300 il costo sarà di trilioni e trilioni di dollari

Cambiamenti climatici : ecco come si impoveriscono i Paesi poveri mentre si arricchiscono quelli già ricchi : Il surriscaldamento climatico, non è un problema relegato solo alla sfera naturale del nostro pianeta, a soffrire di questi Cambiamenti è anche l’economia. infatti il fenomeno favorirebbe la crescita dei Paesi ricchi e aggraverebbe lo stato di povertà di quelli più bisognosi. Questo è il dato che emerge da una ricerca condotta dalla Stanford University, citata dall’Independent, elaborata sui dati fra il 1961 e il 2010. Economie come ...

Global WarNing : i Cambiamenti climatici arrivano a Bologna : ... CHEAP street action, Bologna, via Irnerio , foto: Michele Lapini - courtesy: Michele Lapini / CHEAP, Come ti sei avvicinato a queste tematiche? Ho studiato cooperazione internazionale ed economia ...