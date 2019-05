Tg1 tradito dai ' graffitari' | in onda due scritte blasfeme

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019) Il Tg1 incappa in un incidente, per qualcuno particolarmente spiacevole, nell'edizione delle 20.00 di sabato 11 maggio. Nel corso di un servizio sulla tragica fine di un ragazzo appassionato di parkour, morto dopo una caduta di 20 metri in un garage di Frosinone, l'inquadratura cattura duelasciate da qualcuno su un muro. L'immagine incriminata è pubblicata più in basso: potete tranquillamente evitarla.Tg1dai '': induepubblicato su TVBlog.it 12 maggio 2019 01:16.

