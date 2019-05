Spaghetti alla Nerano | non solo zucchine!

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) Glinon hanno bisogno di presentazioni sono una ricetta conosciutissima ed apprezzata in tutto il mondo; per molti può essere una semplice pasta e zucchine ma una volta provati capirete che sono molto di più!Si narra che questa ricetta sia nata nel ristorante “Maria Grazia” a, quando la proprietaria improvvisò per dei suoi ospiti questo primo piatto aggiungendo al classico sugo con zucchine fritte, parmigiano reggiano e provolone grattugiati, in modo da “legare” meglio il tutto.Ingredienti* 4 zucchine piccole* 90 g di provolone del Monaco*50 g di parmigiano reggiano* Olio di oliva per friggere* 2 spicchi di aglio* Sale e pepe* 280 g di* BasilicoProcedimentoMettete a bollire sufficiente acqua salata dove cuocerete gli. Fate scaldare olio di oliva in un pentolino piccolo e alto. Tagliate a rondelle le ...

