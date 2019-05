Maltempo | 2 morti nel Bresciano

Maltempo - due morti nel Bresciano : travolti da alberi : Il Maltempo fa due morti nel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il Maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in serata. Le...

Meteo shock - l’Uragano Artico flagella l’Italia : situazione drammatica per il Maltempo - morti e dispersi [LIVE] : Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa prima Domenica di Maggio ha ripercussioni drammatiche sul territorio: le piogge torrenziali, la neve abbondante fino a bassa quota, il vento impetuoso e le mareggiate stanno provocando un vero e proprio disastro con decine di feriti e purtroppo anche morti e dispersi. L’Uragano Artico che dalla scorsa notte sta flagellando il Nord Italia ha raggiunto raffiche di vento di ...

Maltempo in Indonesia : almeno 19 morti per inondazioni e frane : Negli ultimi giorni inondazioni e frane causate da piogge torrenziali hanno provocato almeno 19 morti e lasciato migliaia di persone senza casa in Indonesia: lo ha reso noto l’Agenzia per la gestione dei disastri, secondo cui 17 persone sono decedute nella provincia di Bengkulu a Sumatra, e 2 a causa di inondazioni nella capitale Giacarta. L’agenzia ha precisato che i soccorsi sono ostacolati da interruzioni di energia elettrica, ...

Meteo - violenta ondata di Maltempo nel Sud degli Stati Uniti : 3 morti in Mississippi e Alabama : A causa di una forte ondata di maltempo che ha colpito il sud degli Stati Uniti, ieri 3 persone hanno perso la vita e 100mila persone sono rimaste senza corrente elettrica. Due automobilisti sono deceduti in Mississippi a causa di incidenti stradali, mentre una donna di 42 anni è morta nella sua casa in Alabama, colpita da un albero sradicato dal forte vento. Il maltempo ha causato blackout in Mississippi, Alabama, Louisiana e Texas. Nei giorni ...

Maltempo - crolla il tetto della chiesa durante la messa : 13 morti e 16 feriti in Sudafrica : L’accaduto si è verificato proprio durante la celebrazione di una messa, e il crollo del tetto ha causato almeno 13 vittime. La disgrazia si è verificata in Sudafrica nella città di Dlangubo, a nord di Durban. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa locale, secondo cui altre 16 persone sono rimaste ferite nel crollo, causato probabilmente dalle forti piogge che stanno colpendo il paese. L'articolo Maltempo, crolla il tetto ...

Violento Maltempo negli Usa : almeno 8 morti e decine di feriti : Una pesante ondata di maltempo ha colpito ieri, 14 Aprile, alcuni Stati nella zona meridionale degli USA. Sono in particolare Mississippi, Louisiana, Arkansas, Georgia e Texas i paesi più...

Maltempo nel Sud degli Stati Uniti : 8 morti tra cui 3 bimbi - 90mila case senza elettricità : Almeno otto persone sono morte durante le tempeste che domenica hanno colpito gli Stati meridionali degli Usa. Tra le vittime figurano anche tre bambini, due dei quali sono morti in Texas quando un albero abbattuto dal vento è precipitato sull'auto nella quale si trovavano insieme ai genitori, rimasti illesi.Continua a leggere

Ondata di Maltempo investe il sud degli Stati Uniti : 8 morti e decine di feriti : Violente tempeste ieri hanno colpito tutta l’area meridionale degli Stati Uniti: il bilancio è al momento di 8 morti e decine di feriti. Tra le vittime anche 4 bambini. Circa 90mila le utenze rimaste senza elettricità in Louisiana, Arkansas, Mississippi, Texas e Geogia. L'articolo Ondata di maltempo investe il sud degli Stati Uniti: 8 morti e decine di feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Brasile : crollano 2 edifici a Rio de Janeiro - almeno 5 morti e 10 feriti : Probabilmente a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, nella zona ovest di Rio de Janeiro almeno 5 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite per il crollo di due edifici: le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per recuperare una decina di dispersi. Le vittime sarebbero un uomo di 40 anni, un bambino di 7 e 3 persone non ancora identificate. Quasi un centinaio di vigili del fuoco, coadiuvati da cani, droni, elicotteri e cani ...

Meteo - Maltempo in Brasile : crollo in favela - morti e dispersi : Forti piogge che hanno investito il Brasile nei giorni scorsi: a Rio de Janeiro sono crollati due palazzi nella favela di Muzema, e almeno 2 persone sono morte, altre 3 sono rimaste ferite e 17 risultano disperse. I due edifici, uno di 3 piani, l’altro di 4, sono crollati intorno alle 7 del mattino ora locale. L'articolo Meteo, maltempo in Brasile: crollo in favela, morti e dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Brasile - piogge torrenziali e frane a Rio de Janeiro : almeno 10 morti a causa del Maltempo : Il Brasile sta vivendo in queste ultime ore una vera e propria emergenza a causa del maltempo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, soprattutto su Rio de Janeiro si stanno abbattendo delle violente piogge torrenziali che in pochissimo tempo hanno allagato e reso impraticabili alcune arterie stradali. In totale sarebbero almeno 10 le vittime di questa terribile ondata di maltempo, la maggior parte delle quali sarebbero annegate nelle ...

Maltempo - i temporali devastano il Brasile : sale a 7 il numero di morti a Rio [FOTO] : Continuano i danni in Brasile a causa del forte Maltempo: è salito a sette il numero delle vittime del violento temporale che si è abbattuto nelle ultime ore sulla città di Rio de Janeiro. Lo sostiene il canale televisivo GloboNews, che monitora la situazione in diretta. Il sindaco, Marcelo Crivella, che ha dichiarato lo stato di crisi e invitato la popolazione a restare in casa, secondo il sito del quotidiano Folha de S.Paulo ha ammesso di aver ...

Brasile : 3 morti per Maltempo a Rio : ANSA, - RIO DE JANEIRO, 09 APR - Almeno tre persone sono morte a causa delle forti piogge che si sono abbattute nelle ultime ore su Rio de Janeiro, dove ci sono state anche frane e il sindaco, Marcelo ...

Maltempo Brasile : 3 morti dopo gli allagamenti a Teresina : Tre persone sono morte, e almeno trenta sono rimaste ferite, a causa delle forti piogge che si sono abbattute la notte scorsa su Teresina, capitale dello Stato brasiliano di Piaui’ (nord-est): lo rendono noto i media locali. Secondo i vigili del fuoco, le vittime sono una donna di 70 anni, un bambino di due e un leader comunitario. La tragedia si e’ verificata dopo che le acque di un lago hanno superato gli argini inondando alcune ...