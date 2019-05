GF 16 | la confessione di Gianmarco su Guendalina | ' Mi toccava mentre eravamo sulla sdraio'

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello 16 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, abbiamo visto cheOnestini, tra i concorrenti più desiderati dalle donne di questa edizione, ha confessato a Mila Suarez di aver ricevuto delle avances alquanto spinte da parte diCanessa, la quale non ha mai nascosto in suo interesse nei confronti del fratello dell'ex tronista di Uomini e donne, nonostante la differenza d'età che c'è tra di loro. Ladisu: 'Mi ha toccato lì' Proprio qualche settimana fa, infatti,decise di confessare il suo interesse nei confronti diOnestini e lo fece dicendogli di essere attratta da lui e quindi interessata ad approfondire la conoscenza. Peccato, però, che il ragazzo non fosse dello stesso parare e, infatti, liquidò subito, dicendole che la vedeva come una ...

zazoomnews : GF Gianmarco ha una corteggiatrice: la confessione di Luca Onestini - #Gianmarco #corteggiatrice: - _ambrix_ : RAGA FORSE È L'ORARIO MA DEVO FARE UNA CONFESSIONE GIANMARCO ONESTINI ECCO BASTA MI FERMO QUA LO SO LO SO - KontroKulturaa : Ivana Icardi torna a parlare di Gianmarco: l'attacco a Valentina Vignali per la confessione su di lei - -