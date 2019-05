Dio secondo Nikola Tesla

Secondo uno stuDio la Nasa avrebbe distrutto le prove della vita su Marte : Secondo uno studio la Nasa avrebbe distrutto le prove della vita su Marte Uno studio di ricerca scientifica pubblicato su ‘Journal of Geophysical Research da un gruppo internazionale coordinato dal laboratorio Latmos dell’Istituto Pierre Simon Laplace (Ipsl) di Parigi sostiene che La Nasa potrebbe aver anche accidentalmente mandato in fumo le prove della presenza di molecole […] L'articolo Secondo ...

Secondo uno stuDio chi ha giocato a Pokémon da bambino conserva una regione del cervello dedicata al gioco una volta adulto : Analizzando il cervello degli adulti che hanno giocato a Pokémon da bambini, i ricercatori hanno scoperto che questo gruppo di persone ha una regione del cervello che risponde più a questi personaggi che ad altre immagini. Ancora più importante, questo affascinante metodo di ricerca getta luce su come il cervello organizza le informazioni visive.Lo studio è stato pubblicato dalla rivista Nature Human Behaviour: durante queste ricerca, come ...

“SAINTS ROW THE THIRD – MEMORABLE MOMENTS” : Disponibile il secondo EpisoDio : Il secondo Episodio di “Saints Row: The THIRD MEMORABLE Moments” ha inizio dopo il furto fallito alla Stilwater 1st National Bank. I Saints vengono portati sul jet privato di Phillipe Loren, proprietario della banca e mente dietro l’organizzazione criminale, The Syndicate. Due bande rivali su un aereo a 30.000 piedi sopra Stilwater – cosa potrebbe andare storto? Saints Row: The THIRD sarà Disponibile su ...

Tredici - secondo uno stuDio USA la serie ha fatto aumentare i suicidi tra gli adolescenti : Solo finzione.Quando guardiamo una serie tv dobbiamo sempre ricordarci che è solo finzione, che siano draghi volanti, troni da conquistare o storie vere, pur sempre si tratta di finzione. Soprattutto ai più giovani, a chi oggi si ritrova davanti a infinite possibilità su una piattaforma di streaming, bisogna ricordarlo. Perchè chi era piccolo negli anni '80-'90 guardava la tv con la famiglia e le storie venivano filtrate nel contatto ...

“Trono di Spade” : 10 cose sul secondo episoDio dell’ottava stagione : La guida a quello che succede nel secondo episodio, con video, immagini, gif, approfondimenti, spiegazioni e teorie più o meno strampalate

Battipaglia - bambino di dieci anni tenta il suiciDio e si lancia dal secondo piano : Choc a Battipaglia, dove un bambino di 10 anni è caduto dal secondo piano ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono dopo le prime cure nel pronto soccorso...

Fosse/Verdon - Who's Got the Pain? : la recensione del secondo episoDio : È pronta a gettarsi a capofitto in un nuovo musical sul mondo del baseball, intitolato Damn Yankees . Il produttore le spiega che ci sarà un coreografo nuovo, tale Bob Fosse , che ha già lavorato per ...

Game of Thrones 8×02 - secondo episoDio : Brienne di Tarth - Arya e un ritorno tanto atteso : La seconda puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones è interamente ambientata a Grande Inverno. Il castello si sta preparando all’assalto degli Estranei con il loro esercito di morti viventi e tutti chiusi all’interno delle sue possenti mura si ritrovano molti personaggi, alcuni amici, molti nemici, quasi tutti con un passato non proprio felice da condividere e ricordare. Il mastino rende benissimo l’idea ...

Game of Thrones - quello che forse vi è sfuggito nel secondo episoDio : ATTENZIONE: spoiler sul secondo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Continua inesorabile il percorso verso l’epilogo di una serie epica come Game of Thrones: dopo l’esordio della settimana scorsa in cui tutte le pedine venivano messe in campo senza grandi colpi di scena, nel secondo episodio di questa ottava e ultima stagione i protagonisti raccolti a Grande inverno si preparano alla grande battaglia contro gli ...

In Germania Amazon Prime Video ha distribuito il secondo episoDio dell’ottava stagione di “Game Of Thrones” con alcune ore di anticipo : In Germania l’attesa ottava e ultima stagione di Game of Thrones è distribuita su Amazon Prime Video, il servizio di streaming di Amazon, che ieri, per un errore, ha reso disponibile il secondo episodio della serie tv alcune ore in anticipo

Game of Thrones 8 - la recensione del secondo episoDio : Dopo l’accoglienza prevedibilmente mista del primo episodio (qualcuno l’ha trovato solido, qualcun altro debole), anche questa settimana Game of Thrones prosegue sullo stesso tracciato: poca azione, molti incontri, parecchi nodi che vengono al pettine. Jaime Lannister arriva a Winterfell, dove si svolge l’intero episodio. L’accoglienza che riceve non è delle migliori, dati i suoi trascorsi tanto con gli Stark tanto quanto ...