Così Di Maio spiazza Lega e Pd Conflitto d' interessi? ' Nì' | ' forse'

E Così riparte lo scontro - Di Maio : "Deluso - nulla sui rimpatri" | Salvini : "Meno sbarchi e meno reati" : Dal vicepremier M5s stoccata alla Lega e al suo leader: "Non vorrei che il decreto legge fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri"

Così Di Maio si riprende il mazzo Governo - ora è lui a dare le carte : Luigi Di Maio ha oggi dichiarato che per il caso Siri “Salvini l’ha presa sul personale”, mentre si tratta di una situazione squisitamente politica. Ed infatti è proprio così. Non sarebbe pensabile che un partito come i Cinque Stelle (eredi... Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte - il gioco sporco nel governo : "Così favorirà Di Maio per affossare Salvini". Retroscena-bomba : Obiettivo: blindare il governo. Come? Giuseppe Conte un'idea ce l'ha: picchiare duro la Lega per permettere al Movimento 5 Stelle di salire nei sondaggi e, spera il premier, alle elezioni europee del 26 maggio. D'altronde, le condizioni perché questo esecutivo resti in vita qualche altro mese (i 5 a

Luigi Di Maio e i 5 Stelle - il retroscena : vogliono la crisi. 'Magari Salvini lo facesse - Così...'. La follia : Sono gli stessi grillini ad ammettere, lontano da microfoni, come la partita sulle dimissioni di Armando Siri e la scelta del premier Giuseppe Conte di cacciarlo di fatto sia stata tutta politica e con un unico obiettivo: portare Matteo Salvini a chiedere la crisi di governo. Altro che 'ideali' e 'giustizia', insomma. In ballo c'è la campagna elettorale per le elezioni europee. Nel ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca per tappare la bocca a Salvini : Così chiude radio Padania : Nello scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini c'è anche radio Padania a farne le spese. Con una lettera partita dal ministero del Lavoro, cioè quello del vicepremier grillino, la Direzione generale per i servizi di radiodiffusione e postali ha ordinato alla radio della Lega di sospendere immediat

Salvini : "Subito legge su castrazione chimica"<br> Di Maio : "Così si prendono in giro le donne" : Il caso dello stupro di gruppo avvenuto in un locale di Viterbo frequentato da esponenti di Casapound ha riaperto il dibattito sulla castrazione chimica. A farlo, in particolare, è stato proprio il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi ha così commentato la notizia sui suoi account social:"Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco ...

Matteo Salvini - la frase sussurrata alla fedelissima davanti a Di Maio : "La volete Così? Allora - accelera" : C'è una mina pronta a esplodere in pochi giorni sulla strada del governo, quando non si sono ancora placate le polemiche dopo l'ultimo Consiglio dei ministri, quello in cui è stato dimezzato il Salva Roma, certificando la spaccatura tra Lega e M5s. La mina in questo caso la vuol piazzare Matteo Salv

Trieste - atleti africani esclusi da mezza maratona - arriva dietrofront degli organizzatori. Giorgetti : “Sbagliato - ma no a scafisti sport”. Di Maio : “Così è una follia” : Una “provocazione”. Così il patron del Trieste Running Festival definisce l’annuncio dell’esclusione degli atleti africani dalla mezza maratona del capoluogo giuliano su cui ora fa marcia indietro. “Dopo avere lanciato una provocazione che ha colto nel segno, richiamando grande attenzione su un tema etico fondamentale, contrariamente a quanto comunicato ieri, inviteremo anche atleti africani”, ha detto Fabio ...

Crozza-Di Maio a chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza : “Solo 40 euro? Ci alleiamo col Pd - Così diventano 120” : Nel corso Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza-Di Maio sale sul palco pronto a brindare al reddito di cittadinanza prima di fare i conti con la dura realtà: “Solo con l’annunzio della misura, abbiamo eliminato 4 milioni e 200 mila poveri”. Poi, però, arrivano le telefonate da chi ha ricevuto l’integrazione al reddito. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio a chi ha ricevuto il reddito di ...

Salva Roma - la mossa di Salvini in Cdm : Così ha incastrato Di Maio : I big del M5S non ci sono: assenti per missioni varie Toninelli e Bonafede, lontano per scelta politica Luigi Di Maio. Il vicepremier pentastellato ha preferito andare agli studi di La7 per ...