App store alternativi per iPhone senza Jailbreak

Sul Google Play Store si potranno comprare App e giochi anche in contanti : (Foto: Google) Google permetterà agli utenti Android di effettuare i pagamenti su Play Store tramite l’utilizzo dei contanti. Siccome la piattaforma di download delle applicazioni di casa Google conta molti più download rispetto all’App Store di Apple, ma quest’ultima la supera in incassi, Big G ha pensato di introdurre un nuovo metodo di pagamento per agevolare i propri utenti. La società ha quindi annunciato durante l’annuale conferenza I/O ...

Google Play Store ora ha il 98% di App in meno che utilizzano le autorizzazioni per SMS e chiamate : Uno dei principali obiettivi recenti di Google in ambito Android è stato ridurre le autorizzazioni. Il Play Store è stato più restrittivo per le applicazioni autorizzate ad accedere alle autorizzazioni per gli SMS e le chiamate. Il colosso di Mountain View ha annunciato oggi al Google I/O 2019 che il numero di app che utilizzano queste autorizzazioni è diminuito del 98% negli ultimi mesi. L'articolo Google Play Store ora ha il 98% di app in ...

Gli Apple store non servono più a vendere i prodotti : Sono bellissimi e presentano i prodotti come nessuno mai prima: tavoli elegantemente minimalisti, commessi educati e mai aggressivi, corsi e attività ludico-creative per tutti. Persino alberi (veri) in grandi vasi. Ma non sarebbe meglio se gli Apple store, i templi della Mela, tornassero a vendere e fare assistenza alla clientela anziché essere degli strumenti di marketing e branding? Precedenti fasi della quasi ventennale vita dei non-luoghi ...

Il Play Store partecipa al Google I/O con sconti su tante App e giochi Android : Il Play Store partecipa, a modo suo, al Google I/O proponendo sconti su tante app e giochi Android. Che aspettate a spendere il credito di Opinion Rewards? L'articolo Il Play Store partecipa al Google I/O con sconti su tante app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Google rimuove tre App di Appuntamenti dal Play Store : ecco quali sono : La Federal Trade Commission ha riportato oggi che Google e Apple hanno rimosso tre app di appuntamenti dai loro app Store perché potrebbero essere potenzialmente utilizzate da pedofili. Un'avvocato della FTC ha riportato che le app FastMeet, Meet24 e Meet4U, tutte realizzati dalla società ucraina Wildec, sembravano violare la legge sulla protezione della privacy online dei bambini (COPPA) e la legge FTC. L'articolo Google rimuove tre app di ...

Apple e Google cancellano dallo store tre App per Appuntamenti on line - : Come abbiamo spiegato in passato, l'App store è un mondo fatto di trucchi, errori, giochi di parole, complesse procedure di approvazione e incomprensibili rifiuti; ma anche un mondo che si è evoluto ...

Gestire l’utenza Iliad dallo smartphone “torna” più facile : riecco le App di terze parti sul Play Store : Dopo un periodo di "esilio", sono tornate disponibili sul Google Play Store alcune delle app di terze parti per la gestione dell'utenza Iliad. L'articolo Gestire l’utenza Iliad dallo smartphone “torna” più facile: riecco le app di terze parti sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

18App Mondadori Store : come convertire il buono online e in negozio per acquistare libri e cd : Avete bisogno di scoprire come convertire il bonus 18App in un buono Mondadori spendibile sia on line che in negozio? Se questo è ciò che vi serve, siete senz’altro capitati nel posto giusto: di seguito nell’articolo infatti verrà spiegato nel dettaglio come si può convertire la somma di denaro ricevuta con tramite l’iniziativa 18App in un buono Mondadori che potrete poi utilizzare sia per porre in essere acquisti presso tutti i punti vendita ...

L'App Google Home entra nel club dei 100 milioni di download sul Play Store : Chromecast, Google Home, Home Mini e tutti i dispositivi domotici stanno conquistando sempre di più le abitazioni di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Non abbiamo detto nulla di nuovo fin qui, ma quando arriva un dato tangibile a certificarlo, fa sempre un altro effetto. E il dato è il numero di volte in cui l' app ...

Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tante App e tanti giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 37 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend? L'articolo Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tante app e tanti giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti App e giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 37 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend? L'articolo Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Sul Play Store il primo maggio porta con sè un piatto ricco di offerte su App e giochi Android : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 37 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il primo maggio? L'articolo Sul Play Store il primo maggio porta con sè un piatto ricco di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

App per il controllo parentale rimosse dell’App store : erano rischiose per la privacy e la sicurezza : Apple ha rimosso dal suo Store ufficiale alcune app per il controllo parentale. Si tratta di applicazioni che i genitori possono usare per circoscrivere le attività online dei figli minori. Quelle rimosse sono alcune fra le app più popolari, prodotte da sviluppatori di terze parti. Nel fine settimana si sono susseguite diverse ipotesi sui motivi che hanno portato l’azienda di Cupertino a prendere questo provvedimento. Non ultima quella del ...

Roma - le pagelle : Florenzi da Applausi - è tornato il vero Pastore : MIRANTE 6. Una mezza parata su tiro di Pavoletti. Poi, cala il sipario. Con lui media reti subite, 0,57 a partita, per la quarta volta porta inviolata, su sette gare da titolare,. Se non altro è ...