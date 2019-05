Antonio Razzi e la moglie | pace in diretta con Guillermo Mariotto

Mariotto svela un retroscena e fa pace con Antonio Razzi e la moglie : Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto fa pace con Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus Nessuno, probabilmente, si sarebbe potuto aspettare che, dopo le polemiche delle ultime settimane, Guillermo Mariotto avrebbe fatto pace in diretta proprio a Ballando con le stelle 14 con Antonio Razzi e sua moglie Maria Jesus Fernandez. Il politico, lo ricordiamo, si è offeso per una battuta fatta dal giurato in una delle prime puntate di Ballando con ...

Storie Italiane - Antonio Razzi in lacrime : “Mi mancano i miei figli” : Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus Fernandez festeggiano 45 anni di matrimonio a Storie Italiane Sono tornati ancora una volta nel salotto di Storie Italiane Antonio Razzi e sua moglie Maria Jesus che oggi, intervistati dalla padrona di casa Eleonora Daniele, hanno ripercorso i loro 45 anni d’amore, alla vigilia dell’anniversario di matrimonio. E nell’intervista il concorrente di Ballando con le stelle si è mostrato per la ...

Ballando con le stelle - sconcerto in diretta : Antonio Razzi - come si è conciato e cosa fa alla ballerina : A Ballando con le stelle, sconcerto per Antonio Razzi. L'ex senatore è stato conciato malissimo: vestito tutto di giallo come Jim Carrey nel film The Mask. Se ci unite la negazione al ballo e le mosse pecorecce, viene fuori una tremenda pagina di televisione. Nella puntata di ieri Ballando con le s

Ballando - Antonio Razzi sbotta : “Le critiche mi lasciano indifferente!” : Antonio Razzi parla delle critiche per Ballando con le stelle: “Mi lasciano indifferente” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista rilasciata per il magazine Ora Antonio Razzi, ex concorrente di Ballando con le stelle 2019 (“ex” perchè è stato eliminato di recente ma, visto il ripescaggio, potrebbe tornare in gara). Nell’intervista in questione, il politico ha messo i puntini sulle “i”, commentando ...

Mariotto chiederà scusa ad Antonio Razzi ad una sola condizione : Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto replica alle accuse di Antonio Razzi Dopo quello che è successo a Storie Italiane e Vieni da me non si è potuto fare a meno di parlare dello scontro tra Antonio Razzi e Guillermo Mariotto nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha trasmesso […] L'articolo Mariotto chiederà scusa ad Antonio Razzi ad una sola condizione proviene da Gossip e Tv.

Antonio Razzi e Maria Jesus replicano a Mariotto a Storie Italiane : Ballando con le stelle: Razzi e la moglie Maria rispondono a Guillermo Mariotto dopo le scuse Hanno partecipato anche alla puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 26 aprile 2019, Antonio Razzi e sua moglie Maria Jesus Fernandez, che ieri hanno ricevuto pubblicamente le scuse da Guillermo Mariotto, dopo la battuta da lui fatta a Ballando con le stelle, parlando di “cast affetto da demenza senile”. Una battuta per niente gradita ...

Antonio Razzi vs Mariotto/ Il giudice 'Mi scuso se balli un tango - Maria è gelosa' : Antonio Razzi vs Mariotto capitolo 2: nuovamente ospiti a Storie Italiane. Il giudice fa una nuova proposta all'ex senatore

Ballando con le stelle - continua lo scontro tra Mariotto e Antonio Razzi : 'Sei un falso' : Antonio Razzi e Guillermo Mariotto questa mattina durante la puntata di Storie Italiane hanno avuto un duro scontro. All'interno del dibattito ha espresso la sua opinione anche la signora Maria, ovvero la moglie dell'ex senatore. Per capire realmente cosa sia avvenuto tra i due protagonisti di Ballando con le stelle bisogna andare indietro di qualche giorno. Lo scorso sabato dopo la performance di Antonio Razzi con la sua maestra, il giudice ...

Mariotto a Storie Italiane. La moglie di Antonio Razzi : “Sei falso!” : Storie Italiane, moglie di Antonio Razzi contro Guillermo Mariotto: “Quanto sei falso…” Non le hanno mandate a dire Antonio Razzi e la moglie Maria a Guillermo Mariotto nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 24 aprile 2019. L’ex concorrente di Ballando con le stelle, eliminato sabato scorso, si è infatti sentito offeso per l’affermazione fatta dallo storico giurato di Milly Carlucci in una recente ...

Antonio Razzi contro Guillermo Mariotto : “Io un caso di demenza senile? Deve chiedermi scusa” : Dopo l’eliminazione nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Antonio razzi e la sua insegnante Ornella Boccafoschi sono stati ospiti di Caterina Balivo a Vieni da Me dove hanno commentato quanto accaduto. A far discutere è stato infatti il duro giudizio della giuria in particolare nei confronti dell’ex politico che si è beccato dei 3 da parte di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Più clemente Selvaggia ...

Caterina Balivo - Antonio Razzi si sfoga contro Mariotto a Vieni da Me : Caterina Balivo a Vieni da Me ospita Antonio Razzi. Il politico è reduce da Ballando con le Stelle dove è stato eliminato sabato 20 aprile, insieme alla sua partner Ornella Boccafoschi. Razzi ha accettato la fine dell’esperienza nella trasmissione di Milly Carlucci, ma quello che non ha proprio gradito è il modo in cui è stato trattato da Guillermo Mariotto. Il giudice infatti si è rivolto all’ormai ex concorrente dopo la sua ...

Antonio Razzi a Guillermo Mariotto : "Caso di demenza senile? Mi deve chiedere scusa!" : Freschi di eliminazione dalla pista di Ballando con le stelle, Antonio Razzi e la sua maestra Ornella Boccafoschi sono stati ospitati a Vieni da me per commentare a caldo la puntata dello show del sabato sera di Rai 1 andata in onda tre giorni fa.Facciamo un passo indietro: dopo l'esibizione dell'ex politico la giuria è stata piuttosto dura nei suoi confronti tanto da collezionare dei 3 da parte di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn ...

Riassunto Ballando con le stelle 4^ puntata - fuori due concorrenti tra cui Antonio Razzi : Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci giunto al suo quarto appuntamento di messa in onda di questa stagione. Anche in questa nuova puntata non sono mancate le polemiche tra la giuria e i concorrenti in gara ma soprattutto abbiamo assistito ad una doppia eliminazione che ha portato quindi due dei concorrenti vip di questa stagione ad abbandonare ...

Ballando con le Stelle - eliminati Marco Leonardi e Antonio Razzi : la classifica completa : Chi è stato eliminato alla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2019? Marco Leonardi e Antonio Razzi Ballando con le Stelle 2019 perde due coppie. Nel corso della quarta puntata del programma di Milly Carlucci sono stati eliminati Marco Leonardi e Mia Gabusi e Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi. Lo youtuber e la ballerina […] L'articolo Ballando con le Stelle, eliminati Marco Leonardi e Antonio Razzi: la classifica completa proviene ...