Savona | presentazione del programma dell' Opera Giocosa

Savona - alla Ubik presentazione del libro "Andar per statue. A Genova - Savona e in Liguria in 85 tappe" : Venerdì 29 marzo alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, "Andar per statue a Savona", l'incontro con gli scrittori Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti e presentazione del libro "Andar per ...