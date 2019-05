Savona | presentato il programma dell' Opera Giocosa

104news

(Di venerdì 10 maggio 2019) "Musica in Comune" sia perché gli spettacoli musicali si svolgeranno nell'atrio del Comune sia perché è un evento aperto a tutti. Si terrà nell'atrio del Comune per far conoscere ai cittadini il ...

CriDeGregori : RT @PortsofGenoa: Presentato il programma ufficiale del #Portday2019 nell’ambito dell’iniziativa #Italianportdays Primi appuntamenti per c… - PortsofGenoa : Presentato il programma ufficiale del #Portday2019 nell’ambito dell’iniziativa #Italianportdays Primi appuntamenti… -