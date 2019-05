Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale per scegliere le scarpe della giusta misura

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si avvicina il giorno in cui, per comprare un paio di, non ci sarà più bisogno d’indossarle e fare qualche passo per capire se calzano comode. Basterà fotografare il piede con un’app, ci penserà l’a decidere se saranno adatte e comode oppure no. L’idea, che sembra uscire dalla fantascienza, è di Nike, noto produttore disportive. Ha annunciato che nel corso dell’estate pubblicherà l’app Nike Fit, che combina, computer vision, dati scientifici,e algoritmi per la scansione dei piedi: lavoreranno insieme per trovarvi leperfette. L’app sembra facile da usare: basta aprirla, navigare fino alla pagina del modello che si desidera, e invece di selezionare ladel proprio piede, bisognala voce che “prende la” automaticamente. A ...

