Raiola sospeso anche dalla Fifa

Raiola - sospeso perché ho criticato Figc : MILANO, 9 MAG - "Questa sospensione in Italia non è una sorpresa, purtroppo. Personalmente temo sia una decisione ispirata da logiche di palazzo, senza tener conto della realtà. Suppongo che non mi ...

La FIGC ha sospeso per tre mesi il procuratore sportivo Mino Raiola : Mercoledì la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sospeso per tre mesi il procuratore sportivo italiano Mino Raiola per irregolarità nel trasferimento in prestito del diciannovenne Gianluca Scamacca dal Sassuolo alla squadra olandese del PEC Zwolle. Raiola non potrà esercitare la professione di

Raiola : 'Sospeso perché ho criticato la Figc' : 'Questa sospensione in Italia non è una sorpresa, purtroppo. Personalmente temo sia una decisione ispirata da logiche di palazzo, senza tener conto della realtà. Suppongo che non mi abbiano ancora ...

Raiola - sospeso perché ho criticato Figc : ANSA, - MILANO, 9 MAG - "Questa sospensione in Italia non è una sorpresa, purtroppo. Personalmente temo sia una decisione ispirata da logiche di palazzo, senza tener conto della realtà. Suppongo che ...

Raiola al contrattacco : “sospeso perché ho criticato Figc” : Mino Raiola duro a seguito della squalifica di 3 mesi comminata nei suoi confronti ieri dalla Commissione procuratori sportivi della Figc “Questa sospensione in Italia non è una sorpresa, purtroppo. Personalmente temo sia una decisione ispirata da logiche di palazzo, senza tener conto della realtà. Suppongo che non mi abbiano ancora perdonato le critiche che avevo mosso alla Figc per lo stato in cui versa il calcio italiano e anche ...

Raiola : “Sospeso perchè ho criticato la FIGC - chiederò giustizia” : sospensione Raiola. E’ stata annunciata ieri attraverso un comunicato della FIGC la sospensione di Mino Raiola, che non potrà esercitare l’attività di agente per tre mesi, oltre a quella di suo cugino Vincenzo, uno dei suoi più stretti collaboratori, che dovrà restare fermo per due mesi. Una tegola non da poco, soprattutto ora che si […] L'articolo Raiola: “Sospeso perchè ho criticato la FIGC, chiederò giustizia” è ...

Calciomercato - Mino Raiola sospeso per tre mesi dalla Figc : Le motivazioni della decisione, che esclude da buona parte della sessione estiva del Calciomercato 2019 uno dei più noti procuratori al mondo, non sono ancora note. Massimo Diana, legale dei due ...