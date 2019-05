Pediatria | Unicef | nel 2018 oltre 31 500 nati in ospedali “Amici dei bambini”

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Nel31.500 bambini, il 7% deiin Italia su un totale di 449.000, sononegliriconosciuti dall’e dall’Omsdei. Questi neoe le loro madri hanno quindi beneficiato dei migliori standard di assistenza in materia di parto e allattamento. “Per una mamma e il suo bambino le prime ore di vita sono le più delicate. Un neonato ha bisogno di mani che si prendano cura di lui fin dal primo respiro. Non solo le mani della mamma, anche quelle del medico, dell’ostetrica, dell’infermiera che accompagnano il momento della nascita” ha dichiarato Francesco Samengo, presidente dell’Italia. “Per questo motivo l’in Italia promuove il programma ‘Insieme per l’Allattamento’ per diffondere la cultura dell’allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile.” Il primo gennaio di quest’anno ...

