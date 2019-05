Oroscopo dall' 11 al 17 maggio | soddisfazioni per Ariete e Gemelli

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dall’8 al 14 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Gemelli vi trovate sulla piattaforma di lancio, pronti a tuffarvi nel buon periodo che vi aspetta. La Luna vi invita ad approfittare di un momento magico per entrare in orbita con il partner, a uscire e scoprire nuovi mondi, perché in famiglia potreste dubitare di trovare forme di vita intelligente. Da lunedì, cari amici, «abbiamo un problema»: fate un ...

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dall’1 al 7 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari, bellicosi Ariete, deponete le armi, vi aspettano giornate da vincitori in tutto ciò che fate. È merito di Venere e Mercurio, che con la Luna nel segno vi regalano una tregua da Saturno e Plutone, pianeti che vi tormentano da tempo. Vi immagino sensuali come Rita Hayworth in «Gilda» quando si sfila il lungo guanto nero, ?e senza neppure beccarvi lo ...

Oroscopo dall'1 al 7 maggio : grosse novità per Gemelli - Acquario indeciso : Nuovo appuntamento con l’Oroscopo dall'1 al 7 maggio 2019. Volete sapere che cosa avranno in serbo per voi i primi giorni di maggio? Non resta che leggere le previsioni degli astri sui dodici segni dello dello zodiaco per approfondire. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – Per molti di voi è un periodo di novità e nuovi progetti che possono potenziare i vostri affari, quindi sarebbe opportuno assecondare alcuni capi o colleghi senza ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dall'1 al 5 maggio : Leone deciso - Scorpione intuitivo : Le previsioni astrali di inizio maggio promettono bene per l'Ariete, il Sagittario, il Leone, i Gemelli e l'Acquario, grazie ai transiti favorevoli di Venere e Mercurio. Di seguito anche le premonizioni astrologiche degli altri segni, rivelate nelL'oroscopo dell'amore di coppia. Le relazioni a due nelL'oroscopo dell'amore Ariete: sinceri e devoti in coppia, potrete contare su una Luna favorevole già nella giornata di giovedì. Incrociando i suoi ...

L'Oroscopo dell'amore per i single dall'1 al 5 maggio : Leone persuasivo - Vergine timida : Il mese di maggio partirà alla grande, portando nuove sensazioni amorose per i cuori solitari, tutte da scoprire e approfondire nelL'oroscopo dell'amore per i single. Di seguito le seguenti previsioni astrali fortunate dedicate all'inizio del mese. I single e l'amore nelL'oroscopo di inizio maggio Ariete: in particolare, il fine settimana per voi amici dell'Ariete sarà incantevole per i sentimenti. L'accumulo planetario nel vostro cielo, ...

L'Oroscopo settimanale dal 29/04 al 5 maggio primi sei segni : Torelli favoriti dalla Luna : L'oroscopo settimanale dal 29 aprile al 5 maggio 2019 pone in rilievo il probabile andamento riservato alle giornate comprese tra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? In questo contesto l'Astrologia cercherà di dare un giudizio sui soli segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, ...

Oroscopo maggio - Sagittario : attratti dalla bellezza : Nel mese di maggio voi nativi del segno del Sagittario sarete particolarmente attratti dalla bellezza dell'arte e della cultura. Quindi ci saranno giornate dedicate alla visita di musei e a spettacoli teatrali, anche all'estero. Attenti però, perché siete anche persone che si annoiano facilmente, e di conseguenza rischiate di diventare a dir poco insopportabili. maggio sarà un mese altalenante, fatto cioè di alti e bassi, che coinvolgeranno ...

Oroscopo Paolo Fox dall’8 al 14 aprile a Mezzogiorno in Famiglia : Mezzogiorno in Famiglia: Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’8 al 14 aprile Su Rai2 a Mezzogiorno in Famiglia l’astrologo per eccellenza ha svelato l’Oroscopo della settimana prossima, 8-14 aprile, con tanto di classifica dei dodici segni zodiacali. Al dodicesimo posto il segno della Bilancia: sottotono. C’è qualcosa da rivedere. Potrebbero nascere dei dubbi sul lavoro. Tensioni diverse che si accumulano. Giovedì e ...

L'Oroscopo settimanale dall'8 al 14 aprile : Vergine capricciosa - opportunità per Toro : L'oroscopo settimanale indaga sull'andamento dei transiti planetari, dettando legge sui sentimenti e la fortuna di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrali di questa seconda settimana di aprile offrono grandi opportunità nelL'oroscopo segno per segno. Grandi sorprese nelL'oroscopo settimanale di aprile Ariete: la Luna, dal domicilio dei Gemelli, incrocia i suoi influssi potenti con l'astro solare e mitica quella sensazione di instabilità, ...

L'Oroscopo settimanale dall'8 al 14 aprile con pagelle : primi sei segni - Leone 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 8 al 14 aprile è pronto a mettere in rilievo i segni più fortunati del periodo. A fare da tramite è l'Astrologia applicata alla seconda settimana dell'attuale mese. Il periodo in oggetto è impostato, come da titolo, sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, valutati con le pagelle e le stelline quotidiane riguardanti i prossimi sette giorni in calendario. Pronti a scoprire come andrà la prossima ...

Oroscopo dall'8 al 14 aprile : passioni per Vergine - Acquario dubbioso : La prossima settimana si rivelerà top per il Leone e per i Gemelli ci saranno nuove opportunità in vista. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni da lunedì 8 a domenica 14 aprile. Da Ariete a Vergine Ariete: i nati sotto il vostro segno zodiacale hanno le idee molto chiare e decise sul loro futuro. Cercare di sfruttare la presenza di Mercurio per stringere nuovi rapporti e concludere affari economici. Attenzione alla stanchezza di ...

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 aprile : Toro e Bilancia in ascesa - Cancro litigioso : La settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 aprile potrebbe essere pericolosamente pregna di conflitti all'interno della famiglia per segni come il Cancro e la Bilancia, oppure all'interno della cerchia dei colleghi, come l'Acquario ed il Sagittario. Il Capricorno farà dei notevoli passi avanti, ma dovrà ritrovarsi a sbrogliare la matassa intricata che loro stessi si saranno aggrovigliati. Nuove sorprese e finanziamenti lavorativi per il Toro ...

Oroscopo settimanale Ada Alberti : previsioni dall’1 al 5 aprile : Oroscopo Ada Alberti a Mattino 5: le previsioni della settimana Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Mattino 5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. L’astrologa di Canale5 ha svelato le previsioni dall’1 al 5 aprile 2019. Come di consueto ogni lunedì la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset ha dato spazio ai consigli di Alberti e all’Oroscopo della settimana. L’astrologa, assente venerdì ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 aprile : notizie positive in arrivo per il Capricorno : In arrivo la prima settimana del mese di aprile 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i segni zodiacali. Di seguito lavoro, amore e salute nel periodo compreso tra lunedì 1 e domenica 7 aprile. Ariete: la Luna è dalla vostra parte, con il concludersi della settimana potrete vivere dei buoni momenti. Nel lavoro, potrebbero nascere dei nuovi accordi, il fine settimana sarà importante per le idee. In amore, riuscirete a ...