Marito travolto e ucciso in gondola, per lei niente risarcimento: deve pagare 400mila euro

(Di venerdì 10 maggio 2019) La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del tribunale civile del capoluogo veneto per Gundula Schafer vedova di Joachim Vogel,. La citazione in giudizio è avvenuta troppo tardi quando ormai era subentrata la prescrizione. Per i giudici infatti si è in presenza di un sinistro nautico per il quale la prescrizione per avviare una causa civile scatta appena dopo sei mesi.