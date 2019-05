Manuel Bortuzzo | «La mia vita adesso ma tra 10 anni sarò in piedi»

Nuoto - Manuel Bortuzzo sorride : “finalmente posso tornare a dormire a casa” : Nuoto, Manuel Bortuzzo ha mandato un messaggio social ad amici e fans all’interno del quale ha raccontato il nuovo step della sua fase di recupero Nuoto, Manuel Bortuzzo sta pian piano tornando alla vita di sempre dopo il terribile agguato del quale è stato vittima. Il giovane nuotatore attraverso i social ha mandato un messaggio a fans ed amici: “Dopo tre mesi, finalmente si torna a casa. Dopo tre mesi posso dormire a casa. A ...

Nuoto : Manuel Bortuzzo torna a casa - ora la riabilitazione in palestra e in acqua : Continua il percorso di Manuel Bortuzzo verso il ritorno a una vita il più possibile normale, e ancor più verso un percorso che possa riportarlo a gareggiare, in qualsiasi modo. Il nuotatore, rimasto paralizzato dalle gambe in giù nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma a causa di un colpo di pistola arrivato a lui per uno scambio di persona, è infatti tornato a casa dopo aver terminato la prima fase del recupero. In un video su Facebook, ...

Rubano una borsa per l'asta di Manuel Bortuzzo. Massimo Giletti : "La pago io" : Un gesto che fa davvero onore a Massimo Giletti , quello che ha fatto oggi durante l'asta benefica per il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo rimasto paralizzato dopo un agguato avvenuto a Roma per uno ...

Bolidi e campioni - la Formula E con Manuel Bortuzzo : Brinda con l'amico e collega nuotatore Gabriele Detti, Manuel Bortuzzo . 'Il percorso procede alla grande. Ogni giorno si va un po' più avanti. Va tutto per il meglio. Finché c'è la mia voglia di ...

Manuel Bortuzzo - l’istituto di riabilitazione conferma : 'Ci sono speranze' : La bellissima notizia che in molti si aspettavano è finalmente arrivata: Manuel Bortuzzo potrebbe avere la possibilità di tornare a camminare. A riferirlo è stato Marco Molinari, professore e direttore del Centro spinale - Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, dove l'atleta sta effettuando il percorso di riabilitazione a seguito della lesione al midollo spinale causata da un colpo di pistola. Attualmente, ha spiegato il medico, esistono gruppi ...

