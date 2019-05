Malore durante il calcetto | Christian si accascia e muore a 19 anni sotto gli occhi degli

Tragedia a San Salvo - muore a soli 19 anni dopo Malore durante partita di calcetto : Chieti - Un ragazzo di 19 anni è morto nell'ospedale di Chieti dopo che si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici sul lido. Cristian Cerbone, residente a San Salvo, era arrivato da fuori città con il gruppo di amici per trascorrere la serata. Insieme hanno deciso di giocare a calcetto sul campetto della Marina. All'improvviso il ragazzo si è accasciato a terra accusando un malore. Subito sono ...

Malore per il prof durante la gita sul Grappa : Lungo il sentiero numero 936 che porta a Col Moschin sul massiccio del Grappa, uno dei professori che stava accompagnando una comitiva di studenti aveva infatti accusato un Malore. L'elicottero di ...

Muore operaio durante scarico merci : al vaglio ipotesi Malore : Roma – Un uomo di 52 anni e’ morto intorno alle 8.15 in via di Tommaso da Celano, all’incrocio con via Antonio Coppi, in zona Caffarella, mentre stava scaricando alcune casse di latticini da un furgone. Sul posto e’ intervenuto il VII gruppo Appio della Polizia locale che ha chiuso un tratto di via Tommaso da Celano, da via Pietro Fedele a Largo Diacono. Le cause del decesso sono da verificare, non si esclude ...

Un modello 26enne è morto per un Malore durante una sfilata della settimana della moda di San Paolo - in Brasile : Un modello brasiliano è morto dopo aver avuto un malore mentre sfilava per il marchio di moda Ocksa sabato, durante la settimana della moda di San Paolo. L’uomo si chiamava Tales Soares e aveva 26 anni; è morto dopo essere stato portato

Malore durante la sfilata! Modello di 26 anni muore sulla passerella : Un Modello di 26 anni ha avuto un Malore mentre stava sfilando ed è morto sulla passerella della San Paolo Fashion Week. È successo sabato in Brasile, durante la sfilata di Ocksa, un marchio brasiliano. A dare la notizia sono stati gli organizzatori dell’evento: “L’SPFW ha appena saputo della morte del Modello Tales Soares, che ha avuto un Malore durante la sfilata di Ocksa”, si legge in una nota pubblicata su Instagram. Ancora non si ...

Roma - undicenne accusa Malore nella notte : perde la vita durante la corsa in ospedale : A Roma, oggi giovedì 11 aprile, un bambino di 11 anni è morto improvvisamente in auto mentre veniva accompagnato dalla mamma e dalla zia in ospedale poiché si era sentito male durante la notte in casa sua, nei pressi di Latina. Le due donne, notevolmente angosciate e preoccupate per le condizioni del ragazzo, hanno dunque pensato di portarlo immediatamente all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. durante la corsa in ospedale, le donne sono ...

Stefano Mazzoleni - il direttore d'orchestra colpito da Malore durante lo spettacolo : è in gravi condizioni - Sky TG24 - : L'uomo, 57 anni, stava dirigendo un concerto commemorativo al teatro comunale di Treviso. Dopo il malore è stato soccorso dai presenti e dal 118, prima di essere trasportato in ospedale in codice ...

Roger Pizzi come Morosini - calciatore muore a 22 anni : Malore durante la partita sotto gli occhi del papà : come Davide Astori, o come Piermario Morosini prima di lui: si chiamava Roger Pizzi, all'anagrafe Rogelio Maria Pizzi, il calciatore 22enne che ieri è stato colto da un malore durante...

Roger come Morosini - calciatore muore a 22 anni : Malore fatale durante la partita : come Davide Astori, o come Piermario Morosini prima di lui: si chiamava Roger Pizzi, all'anagrafe Rogelio Maria Pizzi, il calciatore 22enne che ieri è stato colto da un malore durante...

Muore calciatore di 22 anni dopo un Malore durante la partita : Un calciatore di 22 anni, Rogelio Maria Pizzi residente a San Giorgio di Piano, nel Bolognese, è morto ieri all'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colto da un malore durante...

Tragedia nel mondo del nuoto - è morto il 26enne Kenneth To : fatale un Malore avvertito durante un allenamento : L’atleta si è spento in ospedale in seguito ad un malore avvertito durante un allenamento, la notizia è stata diffusa dall’Istituto dello sport di Hong Kong E’ morto a 26 anni Kenneth To, nuotatore nato a Hong Kong e di passaporto australiano, specializzato nello stile libero e nei misti. La notizia è stata data dall’Istituto dello sport di Hong Kong, spiegando che la Tragedia è avvenuta durante un training camp di ...

Malore per Ospina durante Napoli-Udinese : sviene in campo - portato in ospedale : Grande paura al 41esimo minuto della partita Napoli-Udinese che si è svolta al San Paolo di Napoli nel tardo pomeriggio di questa domenica: il portiere David Ospina si è infatti accasciato a terra senza aver ricevuto alcun colpo e lontano dalla palla. Il giocatore è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, dove avrebbe ripreso conoscenza e dove si stanno effettuando gli accertamenti per determinare le cause del Malore. David Ospina ...

Malore allo stadio : muore un tifoso del Cagliari. Cori vergognosi durante i soccorsi : Tragedia alla Sardegna Arena durante Cagliari-Fiorentina : sugli spalti un tifoso di 45 anni, Daniele Atzori , è deceduto in seguito a un Malore. Il supporter rossoblù, residente nell'hinterland, si è ...