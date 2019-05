Dalla modalità portatile al 4K | Mortal Kombat 11 è uscito su tutte le console - analisi

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Lo sviluppatore NetherRealms ha dei precedenti nello spingere oltre i limiti la grafica cinematografica nei giochi di combattimento e11 in questo non fa eccezione, offrendo un'esperienza spettacolare sule. Tornano l'illuminazione basata sulla fisica e la tecnologia di facial motion capture di Injustice 2, questa volta messi alla prova con delle raccapriccianti fatality e dei primi piani di ossa spezzate.le PS4 e Xbox One offrono una presentazione completa, ma con l'uscita di questo ultimo capitolo del franchise entra nella mischia un nuovo concorrentee MK11 su Switch ci offre una conversione sorprendentemente solida. Come ci saremmo aspettati, l'ultimo titolo di NetherRealms ottiene una buona qualità dell'immagine sullebase, oltre ad un prevedibile aumento della risoluzione sullemigliorate, ma è la natura del porting su ...

