Catanzaro | Salvini contestato per tutto il comizio | “Buffone | Lega vergogna” Lui

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Sento delle zanzare, dei moscerini rossi. Andate a trovare Oliverio, chi si somiglia si piglia. Le minacce non mi fanno paura. Mi fanno paura l’ignoranza e la maleducazione”. A dirlo, in risposta alle contestazioni durate peril, il leader della, Matteo. Cronaca Di F. Q.. Migranti, la Mare Jonio con 30 a bordo è a Lampedusa.: “Sequestrata”. Conte: “Persone vengono fatte scendere” I manifestanti sono stati tenuti sotto controllo da un cordone di polizia, mentre da un edificio alcuni residenti hanno esposto ai balconi lenzuola con scritte di contestazione al vicepresidente del Consiglio. “Non in mio nome” e “launa vergogna”. Video Facebook/Giuseppe Battaglia L'articolo...

pinapic : La “calorosa” accoglienza di #Catanzaro a #Salvini. Farà rimuovere pure questi? ?? #calabria #facciamorete - LegaSalvini : Matteo Salvini ora a CATANZARO! #26maggiovotoLega #primalitalia - centoquattro : RT @backinthegood: #Salvini meravigliosa accoglienza a Catanzaro e anche un 'vafancul a mammeta' ???????? rido con le lacrime ahahahaha ????????????… -