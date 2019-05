scuolainforma

(Di venerdì 10 maggio 2019) L’inera considerata un’opportunità da parte di milioni di docenti italiani che avevano optato l’estero come luogo per istituzionalizzarsi professionalmente. Lo stop di tali abilitazioni da parte del Miur ha tuttavia destato molta preoccupazione. Sono numerosi gli insegnanti esclusi dalle graduatorie, così come coloro che rischiano il posto per la loroin. Oltre a tale questione, c’è da segnalare anche quella riguardante il concorso TFA: irregolarità, disparità di trattamento, violazione dell’anonimato e persino prove annullate da rifare, con tutto quello che ne consegue in termini di costi e di tempo.in: titolo non riconosciuto, urgono provvedimenti Al fine di affrontare e discutere in maniera opportuna e tutelarsi con strumenti a disposizione, i docenti vittime di entrambe le ...

scuolainforma : Abilitazione Romania e TFA sostegno: appuntamento a Roma con i legali - InfanziaDiritti : *Abilitazione all'insegnamento in Romania. Fine dei giochi caro Pulcinella. Giù la maschera!* #Cittadellinfanzia… - cinziasams : RT @BI_Italia: Oltre 10 mila #precari sono andati in #Romania per ottenere l'abilitazione necessaria per partecipare ai #concorsi nella #sc… -