Vela – J 70 Cup 2019 | Calvi Network leader della classifica ad Ancona

Vela – Al Circolo Torbole l’Europa Cup Laser : quasi 500 laseristi all’evento : Torbole pronta ad ospitare quasi 500 Laseristi, tra atleti, coach, accompagnatori, per l’Europa Cup Laser, organizzata dal Circolo Vela Torbole. L’evento sarà “plastic free”. Da giovedì 9 a domenica 12 maggio circa 300 atleti provenienti da 20 nazioni, impegnati in due campi di regata Il Garda Trentino torna a riempirsi di vele bianche, questa volta di chi ha un sogno olimpico nel cassetto e sta impegnandosi nella classe Laser, una delle ...

Vela - al via la prima Luiss Cup : studenti alla prova del mare : Il suo contributo è servito non solo ad illustrare agli studenti gli aspetti più tecnici della disciplina ma anche ad incoraggiarli in uno sport duro e faticoso. "Agli studenti dico: è difficile e ...

Vela – Settimane intense al Circolo Vela Torbole : tutto pronto per l’Europa Cup Laser : Settimane intense al Circolo Vela Torbole: squadre agonistiche a pieno regime, i Dragoni hanno concluso il Campionato tedesco ed è ormai prossima l’Europa Cup Laser con oltre 300 partecipanti provenienti da 20 nazioni Piena attività al Circolo Vela Torbole che negli ultimi 10 giorni è stato impegnato su più fronti, raggiungendo grandi soddisfazioni. Da una parte le squadre agonistiche sono state impegnate nell’attività nazionale, con ...

Il game designer di Cuphead sVela come sono state progettate le boss fight : Gli sviluppatori di giochi sono spesso ispirati da altre opere ed è stato così anche per Studio MDHR durante lo sviluppo di Cuphead.Innanzitutto la grafica di Cuphead richiama all'occhio lo stile dei cartoni animati Disney degli anni '30. Tuttavia, oltre agli splendidi effetti visivi, gli sviluppatori di Cuphead rendono omaggio ai classici videogiochi su più generi.E' Jared Moldenhauer, durante un'intervista di gameSpot, a parlare della ...

Italiani più preoccupati dalla fuga di cervelli che dagli immigrati : lo riVela uno studio : Nonostante l'immigrazione sia protagonista del dibattito politico in Italia, un sondaggio dell'European Council on Foreign Relations rivela che 2 Italiani su 3 sono più preoccupati per la fuga dei cervelli dal nostro Paese. I giovani che lasciano l'Italia rappresenterebbero, secondo l'indagine, una minaccia maggiore rispetto ai flussi di migranti che arrivano nel nostro Paese.Continua a leggere

Vela - Hempel World Cup Series – Termina la settimana di Vela internazionale di Genova : bronzo per Di Salle e Dubbini : Termina la settimana di vela internazionale di Genova: bronzo per Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini nei 470 femminili alle Hempel World Cup Series Ultima giornata di Hempel World Cup Series a Genova, tutte e cinque le Medal Race in programma sono state concluse oggi con una tramontana leggera, tra i 5 e gli 8 nodi. La squadra italiana chiude con la conquista della seconda medaglia della settimana, il bronzo della genovese Benedetta ...

Vela – Hempel World Cup Series : Carlotta Omari e Matilda Distefano d’argento nei 49er - oggi cinque Medal Race : Hempel World Cup Series: medaglia d’argento italiana nei 49er FX per Carlotta Omari e Matilda Distefano. oggi cinque Medal Race con quattro azzurri in gara Le azzurre Carlotta Omari e Matilda Distefano (Sirena CN Triestino/Soc.Triestina Vela) conquistano la loro prima medaglia nelle World Cup Series: un argento nella classe 49er FX. Si erano presentate sulla linea di partenza della prima Medal Race delle tre in programma per ieri ...

Vela – Hempel World Cup : brillano tre equipaggi italiani - domani scattano le medal race : L’Italia sarà domani ben rappresentata domani nelle medal race, con tre equipaggi nei top 10 Un bel sole primaverile con una brezza tesa di ponente tra i 6 e gli 8 nodi ha regalato oggi un assaggio di ciò che Genova può offrire agli appassionati di Vela e concesso agli oltre 700 velisti giunti qui da ogni parte del mondo di concludere belle regate utili a scrivere le classifiche che, nelle tre classi ‘veloci’, stabiliscono quali saranno ...

Vela – Quarta giornata all’Hempel World Cup Series di Genova : un leggero vento di Ponente fa ripartire la regata : Una leggera brezza proveniente da Ponente permette il regolare svolgimento della Quarta giornata dell’Hempel World Cup Series di Genova Contro ogni carta meteo, oggi a Genova, per la Quarta giornata di Hempel World Cup Series, una leggera brezza ha fatto la sua comparsa sui campi di regata consentendo di regatare a tutte le classi tranne che ai Laser Radial che restano a quota una regata. Con 5-7 nodi da Ponente il Comitato di regata ...

Vela – Hempel World Cup Series : prime prove per i laser radial - vento sempre leggero : Vela – Hempel World Cup Series: iniziate oggi le prove della classe laser radial, vento sempre leggero Sono iniziate oggi le prove della classe laser radial all’Hempel Sailing World Cup Series di Genova. Seppur con vento molto leggero si è svolta la prima regata per entrambe le flotte dei laser femminili ed una per la flotta dei 49er (solo flotta blu). Diversi tentativi sono partiti nelle classi Nacra 17 e negli FX, che però non hanno ...

Vela – Hempel World Cup Series : vento leggero nella seconda giornata di regate a Genova : Hempel World Cup Series: seconda giornata di regate a Genova. vento molto leggero per la maggior parte delle classi. Una prova per una sola flotta FX e una per le due flotte laser Genova si è svegliata con il cielo grigio nella seconda giornata dell’Hempel World Cup Series, la tappa italiana del prestigioso circuito organizzato da World Sailing – la federazione della Vela internazionale – con il supporto delle Federazione Italiana Vela, ...

Vela – Hampel World Cup Series Genova - primo giorno di regate per le classi Nacra 17 e 49er : Le regate della tappa italiana delle Hempel World Cup Series sono iniziate oggi per le classi Nacra 17 e per i 49er e 49erFX Imponente l’apparato organizzativo per la gestione in mare di questo evento e di queste regate di flotta, con decine e decine di imbarcazioni tra giudici, barche comitato, posa-boe, controstarter, barche degli allenatori e dei tanti circoli velici che hanno collaborato alla realizzazione di questo magnifico ...

Vela - Nations Cup Grand Final 2019 : Francia in trionfo in entrambe le categorie con Mesnil e Courtois : Si è chiusa nella notte italiana l’affascinante Nations Cup Grand Final 2019, competizione velistica che si disputa ogni quattro anni e che si è svolta in quel di San Francisco, in California (Stati Uniti). Nella quinta e ultima giornata della manifestazione sono andati in scena gli ultimi scontri diretti (il formato di gara è il match race) delle serie di semiFinale e le Finali di entrambe le categorie, ricordando che lo skipper azzurro ...

Vela – World Cup Series : Erica Ratti e Claudia Rossi a Genova per la prima regata di stagione : Vela – World Cup Series: Erica Ratti e Claudia Rossi sono pronte alla prima esperienza in regata a bordo del 49er FX ITA-726 “Duet” Inizia oggi la prima esperienza in regata per Claudia Rossi e la sua timoniera Erica Ratti a bordo del 49er FX ITA-726 “Duet”. Il giovane equipaggio, costituito meno di un anno fa, ha intrapreso un intenso inverno di allenamenti nelle acque di Cagliari, con l’obiettivo di partecipare alla prima regata ...