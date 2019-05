Tennis | Fabio Fognini può entrare in top ten | deve battere Thiem e sperare Tutte le

Tennis - ATP Estoril 2019 : Fabio Fognini si ritira. Il ligure tornerà a Madrid : Altro ritiro per Fabio Fognini. Il ligure non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare alla coscia e non scenderà in campo nel torneo ATP di Estoril. Fognini si è fatto male durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo e aveva già saltato la scorsa settimana il torneo di Barcellona. Il nativo di Arma di Taggia tornerà a giocare nel Masters 1000 di Madrid. Comincerà dunque dalla terra rossa spagnola la scalata del numero 12 del mondo ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Salvatore Caruso perde con Pablo Cuevas che ora sfida Fabio Fognini : Finisce al primo turno del tabellone principale dopo essere passato attraverso le qualificazioni l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo dell’Eatoril, ATP 250 sulla terra battuta. Il 26enne siciliano, numero 152 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 67 del ranking, ripescato come lucky loser. un’ora e 10 minuti la durata dell’incontro, 33 e 37 minuti quella dei due parziali, con Cuevas che vola ...

Tennis - Fabio Fognini entra fra i top 10 del ranking mondiale se… Ecco cosa deve accadere nei prossimi tornei : Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo la top 10 del ranking mondiale ATP non è più una chimera per Fabio Fognini, che del resto nella classifica Race, quella relativa al solo 2019 che accompagna i giocatori fino alle ATP Finals di fine anno, è al settimo posto. Nella classifica mondiale “vera” il ligure è al 12° posto, a soli 5 punti dall’11°, il croato Marin Cilic, e a 190 punti dal 10°, il greco Stefanos Tsitsipas. Il 31enne di Arma ...

Tennis - Fabio Fognini : “Positive le Finals a Torino. Non so se giocherò ancora fino al 2021” : Non solo il trionfo di Montecarlo di Fabio Fognini, per il Tennis italiano è una settimana da ricordare: è arrivato infatti l’annuncio dell’approdo delle ATP Finals a Torino dal 2021, una notizia davvero fondamentale per tutto lo sport tricolore. Di oggi è il commento proprio del ligure, trionfatore nel Masters 1000 nel Principato, come riportato da LiveTennis: “Per il Tennis italiano è qualcosa di molto buono, si parla sempre di ...

Tennis - ATP Barcellona 2019 : Fabio Fognini dà forfait dopo il trionfo a Montecarlo : Fabio Fognini ha deciso e rinuncia al “Barcelona Open Banco Sabadell”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.609.135 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Il nostro portacolori, reduce dal successo nel Masters 1000 di Montecarlo, aveva manifestato poco dopo l’atto conclusivo vinto contro il serbo Dusan Lajovic forti perplessità circa la partecipazione a questo evento per problematiche fisiche. Pertanto, ...

FABIO FOGNINI - FESTA CON LE IENE/ Video - la sfida a strip Tennis con Corti e Onnis : FABIO FOGNINI, FESTA con Le IENE dopo la vittoria nella finale di Atp Montecarlo: ma Stefano Corti e Alessandro Onnis lasciano il tennista in mutande.

Fabio Fognini : “Il mio Tennis da papà innamorato” : La vittoria a Monte Carlo, 51 anni dopo Pietrangeli, il numero 12 nella classifica mondiale che da ieri lo appaia a Paolo Bertolucci come terzo azzurro di sempre dopo Adriano Panatta (n.4) e Corrado Barazzutti (n.7) hanno fatto entrare Fabio Fognini nella grande galleria del nostro tennis. E forse non solo del tennis....

Tennis - infortunio alla coscia più grave del previsto per Fabio Fognini. Atp di Barcellona a forte rischio : Sono giornate di celebrazioni e di elogi per Fabio Fognini, reduce dalla strepitosa vittoria al Masters 1000 di Montecarlo. L’impresa, arricchita dai successi contro due fuoriclasse del calibro di Sascha Zverev negli ottavi e di Rafa Nadal in semifinale, ha permesso al Tennista ligure di salire al n.12 del ranking mondiale, migliore posizione mai occupata in carriera. Radio Sportiva ha intervistato il padre del giocatore azzurro, Fulvio, ...

Tennis - papà Fognini : "Infortunio alla coscia più grave. Fabio - in forse Barcellona" : Fabio nella top 10 della classifica mondiale? Ci credo, ha qualità finora espresse non a pieno, ma non sono l'unico a dire che ha un Tennis da primi dieci del mondo. Vittoria su Nadal? Dopo 4-5 game ...

Tennis - Fabio Fognini all’assalto della della classifica mondiale. Cosa deve fare il ligure per entrare fra i top10 del ranking Atp? : Fabio Fognini e il sogno top-10. Inutile negarlo, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, la voglia di centrare questo obiettivo c’è. Anche se il ligure dichiara di non pensarci e di giocare partita per partita, la vittoria nel Principato può alimentare obiettivi ambiziosi. Di fatto, grazie al trionfo sul rosso monegasco, il Tennista di Arma di Taggia ha raggiunto il suo best ranking: n.12 del mondo, uguagliando Paolo Bertolucci ...

Tennis - Ranking ATP (22 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 dopo il trionfo a Montecarlo : Va in archivio una settimana che ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quanto concerne i nostri colori. Il Masters 1000 di Montecarlo ha avuto, infatti, una valenza storica per l’Italia visto il successo finale di Fabio Fognini e i quarti di finale raggiunti da Lorenzo Sonego. Riscontri che hanno avuto dei riflessi importanti anche nella graduatoria mondiale. Fognini, infatti, ha guadagnato sei posizioni ed è ora n.12 del mondo, nuovo ...

Tennis - Fabio Fognini trionfa al Torneo di Montecarlo : è la prima - storica - vittoria di un italiano

Tennis : l'impresa di Fabio Fognini a Montecarlo - dai complimenti del Principe e di Pietrangeli alle sue dichiarazioni "Grazie a tutti" : Alla fine del match sono prontamente arrivati i complimenti, anche dalla politica. Il primo è stato ovviamente il Sindaco di Taggia, Mario Conio : "Quello che speravamo si è compiuto, complimenti a #...