Sovranisti contro federalisti | i numeri che dividono l’Europa

Federalisti contro Sovranisti : i numeri che dividono l’Europa : Le elezioni europeedel 26 maggio sono un derby politico-economico tra due concezioni della Ue: Federalisti contro sovranisti. Ecco i principali numeri economici del continente con cui le nuove istituzioni Ue dovranno confrontarsi, raccontanti con le card su Lab24 ...

Giorgio Napolitano - l'appello contro i Sovranisti alle europee : un Presidente emerito a orologeria : Anche Giorgio Napolitano scende in campo contro i sovranisti sporchi, brutti e cattivi. L'ex Presidente della Repubblica si unisce all'appello dei senatori a vita pubblicato sul Corriere della Sera, con Mario Monti in prima fila. "Come ricercatori, di fronte alla fascinazione di nuove spinte isolazi

Un viaggio nel cuore dell'Europa : così il Papa si schiera contro i Sovranisti : Giuseppe Aloisi Tutto pronto per il viaggio del Papa in Bulgaria e in Macedonia. Una delle prime visite sarà riservata a un campo profughi: altro messaggio ai populisti in vista delle elezioni europee La visita che Papa Francesco sta per effetturare in Bulgaria e in Macedona ha il valore di un messaggio specifico (e politico) inoltrato ai cittadini europei a poche settimane dal voto per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo e ...

Anche i Sovranisti hanno la loro Greta : arriva Izabella Nilsson Jarvandi - contro immigrazione e gender : Oltre che contro Greta: 'Se non sei nemmeno abbastanza uomo o donna per difendere la tua gente, allora come diavolo dovresti essere lì per il resto del mondo?'.

"Contro i Sovranisti - per una giustizia europea più efficace". Intervista a Franco Roberti : Ma per arrivare a una cooperazione internazionale efficace, c'è bisogno della volontà politica, di una cooperazione rafforzata tra i Paesi europei, di una armonizzazione degli ordinamenti giuridici. ...

Franco Roberti : “Contro i Sovranisti - per una giustizia europea più efficace” : "Sull'immigrazione e la lotta alla criminalità si sta giocando il futuro dell'Unione europea". Franco Roberti sembra avere già le idee ben chiare su quali saranno le sue priorità, nel caso in cui riesca a essere eletto al Parlamento di Strasburgo. La sua candidatura come capolista del Pd nella Circoscrizione meridionale è giunta inattesa, con una telefonata del segretario Nicola Zingaretti, preannunciata da Vincenzo ...

Incontro Salvini-Sovranisti : Gad Lerner alza il dito per fare una domanda ma non gli danno la parola : L'alleanza transnazionale che vuole cambiare l'Europa. Matteo Salvini, leader della Lega, ha lanciato la sua sfida in vista delle elezioni europee di fine maggio. Una sfida partita da Milano, assieme a Olli Kotro, Finlandia, Jorgh Meuthen, Germania, e Andres Vistien, Danimarca. Lunedì 8 aprile il numero uno del Carroccio ha riunito all'ombra della Madonnina, all'Hotel Gallia, i sovranisti d'Europa. Non c'erano tutti, ma c'era il leader tedesco ...

Meloni contro Salvini : 'I veri Sovranisti siamo noi - loro sono populisti' : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha definito il suo partito "sovranista" in contrapposizione a quello di Matteo Salvini che sarebbe "populista". L'obiettivo della Meloni sembra quello di marcare le differenze tra il suo partito e quello di Matteo Salvini, anche se hanno molti temi in comune FdI si ispira a valori di destra più tradizionali e, appunto, meno populisti. Giorgia Meloni critica Matteo Salvini e lo definisce populista "Il ...

Europee - Orban non sarà all’incontro dei Sovranisti voluto da Salvini. Il premier ungherese punta a ricucire col Ppe : L’appuntamento è all’Hotel Gallia di Milano, 8 aprile. È lì che Matteo Salvini lancerà il manifesto programmatico dei sovranisti per il voto europeo del 26 maggio, dove la Lega – secondo le proiezioni degli ultimi sondaggi – sarà il secondo partito a Bruxelles, dopo la Cdu-Csu tedesca. Sperava che all’incontro ci fosse anche il premier ungherese Viktor Orban, suo alleato in chiave antimigranti ed eurocritica. Ma una ...