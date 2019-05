Salone del libro di Torino | Mattarella ricorda Primo Levi

Altaforte espulsa dal Salone del Libro. L'editore - Casapound - : 'Attacco a Salvini' : Lo stand di Altaforte al Salone del libro è stato è stato smantellato ma Francesco Polacchi, il fondatore, ha incontrato i giornalisti all'esterno e in una conferenza stampa improvvisata trasmessa in ...

Salone del libro : cacciata Altaforte : La casa editrice Altaforte di Francesco Polacchi, vicina a Casapound, dovrebbe essere estromessa dal Salone del libro . Il comune di Torino e la Regione Piemonte hanno infatti inviato una lettera all’associazione "Torino, la città del libro ", al Circolo dei lettori e al Comitato di indirizzo del Salone del libro chiedendo, in qualità di soci fondatori, chiedendo la rescissione del contratto con Altaforte . La lettera congiunta è firmata dal ...

Salone del libro - Appendino : “Noi con chi rappresenta antifascismo”. Polacchi (Casapound) : “Apologia? Anacronistico” : “È una grande gioia: ci siamo opposti al male con la parola e abbiamo vinto così come allora ci opponemmo (al nazismo nda)”. Halina Birenbaum, scrittrice polacca sopravvissuta ai lager, sale sul palco del Salone del libro di Torino accolta dalla standing ovation della sala oro. “Non potevo essere nello stesso posto di persone che propagano le idee a causa delle quali ho sofferto così tanto perché avrebbe significato accettarle” racconta a ...

Salone del libro - Salvini sull'esclusione di Altaforte : "Siamo alla censura" : Si è aperto tra le polemiche, il Salone del libro di Torino, con l'editore Francesco Polacchi , fondatore della casa editrice Altaforte , vicina a CasaPound, e indagato per apologia del fascismo, che ...

Al via il Salone del libro di Torino : gli appuntamenti - oltre alle polemiche : Nadeem AslamHANNE ØRSTAVIKNONA FERNANDEZANNETTE HESSFRANCESCO LONGOCAROLINA CAPRIAAyelet Gundar-GoshenDoveva essere il Salone «del gioco», dell’andare oltre i confini e le divisioni, poiché gli organizzatori avevano identificato nel libro Il gioco del mondo dell’argentino-cosmopolita Julio Cortázar (1914-1984) il tema dell’edizione 2019 del Salone Internazionale del libro di Torino (dal 9 al 13 maggio; nella g alle ry in alto gli ...

Paola Regeni ai ragazzi del Salone del Libro : "Vecchioni non doveva scrivere su Giulio" : La mamma di Giulio Regeni ha portato una sorpresa ai ragazzi presenti all'incontro di apertura dell'arena Bookstock al Salone del Libro : una borsa di libri scelti nella stanza del figlio, tra i quali ...

(dal blog) Salone del libro - epilogo e una domanda : Se conoscete il significato di “precipuo” oppure la differenza tra renitente e retinente, sapete già tutta la storia del Salone del libro di Torino. Per chi invece come me ha dovuto googlarla, vi basti sapere che una casa editrice vicina a Casapound ha comprato uno stand al Salone, dove il responsabile voleva vendere il libro-intervista di Salvini. Un tizio (grosso) nel comitato editoriale del Salone fa un post su Facebook dove definisce alcuni ...