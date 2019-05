Operazione contro Casamonica | 22 arresti

Nuova Operazione contro i Casamonica a Roma : 22 arresti : Smantellato un giro di affari che nelle stime vale 100mila euro al mese nelle zone del Quadraro e Porta Furba

Spaccio di droga - nuova Operazione contro i Casamonica : 22 arresti : Nuovo colpo al clan dei Casamonica. Questa mattina 22 persone sono state arrestate con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata allo Spaccio di droga. Un giro d’affari enorme: oltre 100 mila euro al mese. L’indagine dei carabinieri, coordinata dalla Dda della procura della Capitale, è partita nel 2017 grazie all’attività di pedinamenti c...

Operazione 'Stazioni sicure' : raffica di controlli nei giorni di festa : La Polizia ha tracciato il bilancio delle attività svolte per prevenire e contrastare qualsiasi forma di reato CAMPOBASSO. Prevenire e contrastare qualsiasi forma di reato. Con questo obiettivo la ...

Incontro Raiola-Marotta - Inter su Kean : maxi Operazione con la Juve : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. 'L'Inter piomba su Moise Kean. Non necessariamente in vista della prossima estate, ma anche in ottica 2020 quando, senza il rinnovo del contratto con ...

Operazione Pasqua Sicura - controllate a Ragusa circa 600 persone : Operazione "Pasqua Sicura" della Polizia a Ragusa. controllate circa 600 persone, due denunciate per furto aggravato in un centro commerciale

Papa Francesco - Operazione-Pasqua contro Matteo Salvini : immigrati - l'ultima interferenza : I «campi di raccolta simili a lager»; le «navi a cui viene rifiutato un porto sicuro»; le «lunghe trattative burocratiche per la destinazione finale»; i «centri di permanenza, gli hotspot, i campi per i lavoratori stagionali». Più che le meditazioni per la Via Crucis, quelle redatte da suor Eugenia

Roma - nuova Operazione contro i Casamonica : 23 arresti : Nuovi blitz dei carabinieri contro presunti appartenenti al "clan" Casamonica. I militari del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo 23 misure cautelari, emesse dal gip di Roma su richiesta ...

'Ndrangheta - Operazione contro cosca dei Mancuso : arrestati vertici - : Il clan è considerato tra i più influenti della criminalità organizzata calabrese. Tra gli arrestati dalla polizia sotto le direttive della Dda di Catanzaro ci sono anche alcuni capi, accusati di ...

'Ndrangheta - Operazione contro cosca dei Mancuso : arrestati vertici - : Il gruppo criminale è considerato tra i più influenti della criminalità organizzata calabrese. Tra gli arrestati dalla polizia di Stato di Vibo Valentia e dallo Sco, sotto le direttive della Dda di ...

‘Ndrangheta - Operazione contro cosca dei Mancuso : arrestati vertici : ‘Ndrangheta, operazione contro cosca dei Mancuso: arrestati vertici Il gruppo criminale è considerato tra i più influenti della criminalità organizzata calabrese. Tra gli arrestati dalla polizia di Stato di Vibo Valentia e dallo Sco, sotto le direttive della Dda di Catanzaro, ci sarebbero anche alcuni capi Parole ...

Maxi-Operazione contro la 'Ndrangheta - arresti anche a Udine : Oltre 30 arresti sono in corso da questa mattina, grazie a una Maxi-operazione della Polzia di Stato di Vibo Valenti a, coordinata dalla Questura di Catanzaro , dalla Procura antimafia e dal Servizio ...

Operazione 'Battleship' contro la Sacra Corona Unita - 41 denunce : Roma, 27 mar., askanews, - Oltre 80 militari del Comando Provinciale di Lecce, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma della Guardia di Finanza, ...

Operazione contro il caporalato e l'immigrazione clandestina nel cosentino - denunciate 18 persone : denunciate dalla Guardia di Finanza di Montegiordano 18 persone per caporalato e immigrazione clandestina; identificati 56 soggetti reclutati in violazione dei contratti nazionali e provinciali del ...

Incontro tra Mattarella e Xi Jinping : "Più coOperazione tra Italia e Cina" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Cina Xi Jinping in quella che è stato il suo primo impegno ufficiale di questa breve trasferta Italiana. Il leader cinese, giunto ieri sera a Roma, è stato accolto al Quirinale insieme alla consorte Peng Liyuan con gli onori militari.I due leader si sono poi ritirati all'interno per un colloquio privato e subito dopo ...