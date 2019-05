Operai morti alla Lamina | al titolare 1 anno e 10 mesi | non andrà in carcere

Incidenti sul lavoro - due Operai morti schiacciati da ruspa e gru a Treviso e Pordenone : Un operaio impegnato all'interno della società Agrifung, di Trevignano, è morto per i traumi riportati nel rovesciamento di una macchina operatrice. Un altro uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dalla gru che stava manovrando in una industria che si occupa di meccanica di precisione a Maniago (Pordenone).Continua a leggere

Morti due Operai in Campania e Lombardia : Roma, 10 apr., askanews, - Due operai sono Morti oggi sul lavoro, in Campania e Lombardia. Un operaio è morto sul lavoro allo Stir di Giugliano, a Napoli, dove è rimasto schiacciato da un muletto. La ...

Morti due Operai in Campania e Lombardia : Roma, 10 apr., askanews, - Due operai sono Morti oggi sul lavoro, in Campania e Lombardia.Un operaio è morto sul lavoro allo Stir di Giugliano, a Napoli, dove è rimasto schiacciato da un muletto. La ...

Operai morti : primi due indagati : MILANO, 4 APR - Prime iscrizioni nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sull'incidente sul lavoro che ieri ha causato due morti a Pieve Emanuele, nel Milanese, ...

Morti due Operai - costruivano muro per blocco passaggio pedoni. Si indaga per omicidio colposo : Due operai sono Morti questa mattina all'interno di un cantiere in via Roma, a Pieve Emanuele (Milano), schiacciati da una parete in costruzione. I lavoratori erano impegnati nella realizzazione di paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli per impedire l'attraversamento dei binari. L'incidente e' avvenuto poco prima delle 11.30. Sul posto sono arrivare ambulanze, automediche e l'elisoccorso, ma per i due uomini non ...

Incidenti sul lavoro - nel Milanese due Operai morti schiacciati da lastra metallica : Ancora morti sul lavoro. Due operai di 47 e 55 anni hanno perso la vita a Pieve Emanuele, nel Milanese. Erano in turno in un cantiere ferroviario quando sono stati schiacciati da una pesante lastra ...

Incidente sul lavoro - due Operai napoletani morti schiacciati da una lastra nel Milanese : Gravissimo Incidente sul lavoro in un cantiere di Milano in via Roma, a Pieve Emanuele. schiacciati dal crollo di una parete in costruzione sono morti due operai in mattinata. I lavoratori erano...

Pieve Emanuele. Incidente nel cantiere di via Roma : morti due Operai quarantenni : Tragedia sul lavoro nel Milanese. Due operai sono morti mercoledì mattina in un cantiere in via Roma, a Pieve Emanuele.

Incidente sul lavoro - due Operai morti schiacciati da una lastra nel Milanese : Gravissimo Incidente sul lavoro in un cantiere di in via Roma, a Pieve Emanuele. schiacciati dal crollo di una parete in costruzione sono morti due in mattinata. I lavoratori erano impegnati nella ...

Quattro Operai morti in 24 ore - ma Di Maio esulta per il taglio ai fondi per la sicurezza : Quattro operai sono morti nelle ultime 24 ore in tutta Italia: uno è stato travolto da un'auto, due investiti dal crollo di una lastra metallica, un altro schiacciato da un camion. Gli infortuni mortali sono in netto aumento, così come quelli meno gravi e le malattie professionali, eppure il Governo ha deciso di tagliare proprio i fondi destinati alla prevenzioni delle cosiddette morti bianche.Continua a leggere

Incidente sul lavoro - 2 Operai morti schiacciati a Milano : si indaga per omicidio colposo : Gravissimo Incidente sul lavoro in un cantiere di Milano in via Roma, a Pieve Emanuele. schiacciati dal crollo di una parete in costruzione sono morti due operai in mattinata. I lavoratori erano...

Incidente sul lavoro - 2 Operai morti a Milano : si indaga per omicidio colposo : Gravissimo Incidente sul lavoro in un cantiere di in via Roma, a Pieve Emanuele. Schiacciati dal crollo di una parete in costruzione sono morti due in mattinata. I lavoratori erano impegnati nella ...

Crolla un muro in un cantiere nel Milanese - morti due Operai : Milano, 3 apr., askanews, - Due operai di circa 45 anni sono morti dopo essere stati travolti da un muro in un cantiere ferroviario di via Roma, a Pieve Emanuele, nell'hinterland di Milano. Da quanto ...

Due Operai sono morti in un incidente avvenuto in un cantiere a Pieve Emanuele - in provincia di Milano : Due operai sono morti in un incidente avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina in un cantiere di Pieve Emanuele, comune della provincia di Milano. I due operai, due italiani di 55 e 47 anni, stavano sistemando delle paratie divisorie