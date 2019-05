Mattarella | ricordare tragedia guerra

Mattarella : dovere morale e civile ricordare 25 aprile : ricordare la resistenza e il 25 aprile e' un "dovere morale e civile". Sergio Mattarella, nel 74mo anniversario della Liberazione, giorno accompagnato da numerose polemiche legate proprio ai festeggiamenti del 25 aprile, tiene a sottolineare l'importanza della memoria, anche e soprattutto in vista del futuro, e mette in guardia dal rischio di barattare "la propria liberta' in cambio di promesse di ordine e di tutela", perche' la "storia ci ...