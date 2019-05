La Juve smentisce l' addio di Allegri

sport.tiscali

(Di giovedì 9 maggio 2019) ANSA, - TORINO, 8 MAG - Il matrimonio tra Massimilianoe lantus sarebbe ai titoli di coda e pronto a tornare sulla panchina bianconera ci sarebbe Antonio Conte. La voce è stata rilanciata ...

alemotta02 : @ambro_official Lo spero non se ne può più di questo qui , ma non arrivano segnali buoni la juve smentisce di un possibile incontro ieri ?? - alemotta02 : @1SquadraDiCalci @Gianlui43798271 Stanno dicendo che non si è incontrato nessuno ieri , la juve smentisce poi non s… - CarloMartootchy : RT @Juve_Centric: Momblano, La Stampa, Corriere Torino, il Giornale, Repubblica, Il Messaggero, Bruno Longhi e RMC Sport dicono che Allegri… -