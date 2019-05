Internazionali d’Italia – Jannik Sinner nel main draw grazie a Zverev e Seppi

Internazionali d’Italia 2019 : Jannik Sinner nel tabellone principale attraverso la wild card. Andreas Seppi nel main draw : Può consolarsi il giovane Jannik Sinner, sconfitto quest’oggi da Andrea Basso nella finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis a Roma. Il talentuoso altoatesino, infatti, sarà nel tabellone principale del torneo del Foro Italico. Jannik infatti deve “ringraziare” il n.4 del mondo Alexander Zverev che si è imposto contro il polacco Hubert Hurkacz negli ottavi di finale del Masters 1000 di ...

Internazionali BNL d’Italia : tutti i big al via della 76esima edizione : Sale l’attesa a Roma e nello sport italiano per l’edizione 2019 degli Internazionali BNL d’Italia che si terranno dal 12 al 19 maggio. Ai nastri di partenza ci saranno tutti i più forti tennisti al mondo, pronti a lottare sulla terra rossa del Foro Italico per la conquista del secondo Masters 1000 della stagione sulla terra. Novak Djokovic, Rafa Nadal, ma anche Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev e il nostro Fabio ...

Tennis - Pre-Qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Andrea Basso accede al main draw - Filippo Baldi nel tabellone delle qualificazioni : Andrea Basso ha vinto le Pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. Il Tennista ligure ha sconfitto in finale Jannik Sinner, guadagnandosi la wild card per il main draw del torneo al Foro Italico. Una straordinaria impresa per il numero 419 del mondo, che ha avrà la possibilità di giocare la sua prima partita a livello ATP proprio a Roma. Sinner è entrato nel tabellone delle qualificazioni, ma ha ancora la possibilità di ...

Tennis - Jannik Sinner si qualifica agli Internazionali d’Italia se… Tutte le possibilità per giocare a Roma : Jannik Sinner ha perso la finale delle pre-qualificazioni che mettevano in palio un posto per gli Internazionali d’Italia 2019, il Masters 1000 che si disputerà sulla terra rossa del Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Il giovane altoatesino ha lottato con Andrea Basso ma è stato battuto in rimonta in tre set e dunque non ha potuto festeggiare l’accesso al tabellone principale del torneo più importante che si gioca nel nostro ...

Finale Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Andrea Basso piega in tre set Jannik Sinner ed accede al tabellone principale del torneo di Roma : È Andrea Basso ad aggiudicarsi la Finale delle Pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis a Roma. Sul campo dedicato a Nicola Pietrangeli il ligure ha sconfitto con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-3 l’altoatesino Jannik Sinner (n.262 del mondo) e ha conquistato la wild card per il tabellone principale del torneo Romano. Una grande soddisfazione per lui che realizza il sogno di una vita. Per Sinner un pizzico di ...

Internazionali d’Italia – Forfait di John Isner - Albot accede al main draw : Seppi al momento primo degli esclusi : Il tennista americano non parteciperà al torneo romano, al suo posto entra in tabellone il moldavo Albot Lo statunitense John Isner, numero 10 del ranking mondiale, si è cancellato dagli Internazionali BNL d’Italia per l’infortunio al piede rimediato nella finale del Masters 1000 di Miami: al suo posto entra nel main draw il moldavo Radu Albot. L’azzurro Andreas Seppi è al momento fuori un posto dal main draw del torneo ...

Internazionali d’Italia - Camila Giorgi dà forfait : Strycova entra in tabellone : Camila Giorgi non parteciperà agli Internazionali d’Italia a causa di un problema al polso destro: i dettagli L’azzurra Camila Giorgi, numero 34 del ranking mondiale, ha rinunciato a partecipare agli Internazionali BNL d’Italia a causa di un infortunio al polso destro. La 27enne marchigiana non gioca un match ufficiale oramai da due mesi. Al posto dell’azzurra nel main draw entra la ceca Barbora Strycova. ...

Tennis : Camila Giorgi non sarà a Roma. L’azzurra si cancella dagli Internazionali d’Italia : Ennesimo forfait di Camila Giorgi: la marchigiana si è infatti cancellata dall’entry list degli Internazionali d’Italia, dove avrebbe fatto la propria comparsa da numero 1 del nostro Paese. L’azzurra, che da tempo è alle prese con un problema ad un polso che l’ha costretta a saltare anche la Fed Cup in Russia e il WTA Premier Mandatory di Madrid, era l’unica nostra giocatrice ammessa direttamente in tabellone al ...

Internazionali d’Italia - continua il sogno di Elisabetta Cocciaretto : la giovane azzurra accede al main draw : “E’ l’emozione più bella della mia vita” – dice la giovane tennista di Porto San Giorgio che, al Foro Italico, giocherà nel tabellone principale di un torneo WTA. Quella di oggi è sicuramente una giornata indimenticabile per Elisabetta Cocciaretto che è entrata nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2019. Elisabetta stamani ha infatti vinto la semifinale delle pre-qualificazioni degli IBI 19, conquistando una wild card che le ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Andrea Basso in finale nelle pre-qualificazioni - Jacopo Berrettini nel tabellone cadetto : Grande sfida per un posto in finale nelle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis tra Andrea Basso e Jacopo Berrettini, che si danno battaglia per circa due ore con il primo che ha la meglio per 7-5 7-6 (4) in un incontro davvero tirato, che poteva anche finire diversamente. Nel primo set Basso per diverse volte si porta avanti di un break e si fa poi riprendere dall’avversario, prima dello strappo decisivo che ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : la storia del torneo - numeri - statistiche e curiosità : La prima edizione degli Internazionali d’Italia, sia maschili che femminili, è stata giocata nel 1930 sui campi in terra rossa del Tennis Club Milano di via Arimondi della città meneghina. Fu voluta e organizzata dal conte Alberto Bonacossa, appassionato e magnate dello sport a tutto tondo. il torneo maschile rimase per cinque edizioni a Milano poi, per volere del fascismo, nel 1935 si trasferì al Foro Italico, dove da allora è sempre rimasto, ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini accedono al main draw : Vanno ad Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini le due wild card per il tabellone principale del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: questo l’esito delle semifinali delle pre-qualificazioni, che di fatto si sono concluse oggi, dato che giocare l’atto finale è superfluo. Elisabetta Cocciaretto, che aveva eliminato la numero uno Martina Trevisan, oggi ha avuto la meglio su Lucrezia Stefanini, ...