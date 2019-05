Il tesoro nascosto nel Palazzo di Nerone

agi

(Di giovedì 9 maggio 2019) Alla Domus Aurea dopo duemila anni torna alla luce la 'Sala della Sfinge'. L'ambiente scoperto racconta, attraverso le decorazioni pittoriche, le atmosfere degli anni del principato di. Alla ...

Luigi62866718 : @gspazianitesta Il tesoro nascosto da aggredire per il risanamento non si annida tra i patrimoni privati ma nei mea… - AnnaxLGxTS : RT @RaiQuattro: Un tesoro nascosto, un terzetto di spietati criminali, una famiglia in pericolo e una 'stanza del panico'... questi sono gl… - Cybeo66 : @cacciaramarri Le montagne di Marche e Abruzzo sono il tesoro nascosto d'Italia. -