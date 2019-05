CorSport | il Napoli su Ilicic Ma l’età?

De Paul al CorSport : «Io al Napoli? Possibile - mi lasciano regali perché sono argentino come Maradona» : Intervista del Corriere dello Sport a Rodrigo de Paul, il calciatore dell’Udinese è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter e al Napoli «Se devo essere sincero in questo momento il mio unico pensiero è conquistare la salvezza, ma le voci sul mio futuro chiaramente le sento. Io sono pronto a giocare a calcio ovunque, ma se davvero mi vorranno le squadre che leggo, lo vedremo» Il calciatore argentino non ...

CorSport : La certezza del Napoli si chiama Younes : Una partita di stasera non è tra gli obiettivi necessari per il Napoli, come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che però ci tiene chiudere in campionato raggiungendo gli 80 punti e inanellando una serie di vittorie, come ha detto ieri in conferenza l’allenatore Carlo Ancelotti. Il mister ha negato che si continuino a monitorare i calciatori azzurri in queste ultime gare per decidere chi resterà per la prossima ...

CorSport : Trippier e Zapata nel mirino del Napoli - spunta anche Valverde : Antonio Giordano sulla Corriere dello Sport ci parla del Napoli che verrà Oggi come ieri e come domani, il Napoli guarderà lontano, inseguirà la “meglio gioventù” in giro sul mercato, getterà il proprio ponte sul futuro e si lancerà in quel macro-universo elettrizzante, nel quale vive e dal quale non vuole uscire Non sarà sconvolgente questo mercato del Napoli, ma sarà accorto a riempire le lacune della squadra e a darle maggiore ...

Il CorSport : “Ogni settimana c’è un accredito del Napoli per osservare Zapata” : Il Corriere dello Sport ricorda di un interesse del Napoli per il suo ex ora in forza all’Atalanta. Come racconta l’edizione odierna il mercato è all’inizio “e sarà un caso – ma certo non lo è – che ogni settimana, agli «Azzurri d’Italia», c’è un accredito per un osservatore spedito da Giuntoli. Zapata ha avuto modo di sapere che esiste un desiderio e il suo entourage ha dato corpo all’eventualità” Duvan ...

CorSport : Napoli-Cagliari potrebbe essere l’ultima con il Napoli da avversario per Barella : Quella di Domenica potrebbe essere l’ultima partita con il Napoli da avversario per Nicolò Barella, secondo il Corriere dello Sport. Nulla di certo c’è ancora nel suo futuro, ma De Laurentiis punta il calciatore già da un po’. Barella piace anche a mister Ancelotti e rientra nelle necessità di mercato del Napoli. Barella ha varia anime che lo rendono diverso: può giocare in mezzo al campo, volendo anche tra le linee, e poi ha ...

Reja al CorSport : «Il progetto del Napoli si vede. Insigne non può essere discusso» : Piccola intervista ad Eddy Reja sul Corriere dello Sport. L’ex allenatore del Napoli, attutale ct dell’Albania esordisce parlando del suo arrivo in Albania e dell’importanza di avere una panchina «Mi fa sentire giovane, credo faccia proprio bene alla salute» Alla domanda sul come vede la situazione di insoddisfazione e contestazione che è esplosa a Napoli tra i tifosi e la società «So che qualcuno resta l’amarezza per il ...

Insigne-Napoli - CorSport : “Svolta grazie ad Ancelotti - ADL e Giuntoli. Ipotesi rinnovo : i dettagli” : Insigne-Napoli, CorSport prospetta un possibile scenario: Insigne-Napoli, c’ è aria di distensione all’ ombra del Vesuvio, dove qualche giorno fa è tornato il sereno tra il club e il suo capitano. Il summit a casa Ancelotti ha dato i suoi frutti e alle fine le parti si sono riavvicinate ed unite in nome di un futuro comune ancora da scrivere. I rumors parlano dell’ intezione di andare avanti insieme, ma con quale accordo? ...

Napoli-Cagliari - CorSport : “Curve a 30 euro è un chiaro segnale ma spacca la tifoseria” : Napoli-Cagliari, CorSport: “Curve a 30 euro è un chiaro segnale ma… Napoli-Cagliari non è uno scontro diretto, ma per assistere al match dal San Paolo, il tagliando di una curva costerà 30 euro. Un segnale che il presidente azzurro ha voluto lanciare dopo le forti contestazioni ricevute nelle scorse settimane. Ne parla l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ che nalizza la decisione del patron e le ...

CorSport – Hamsik-Napoli - perché è esclusa l’ipotesi del clamoroso ritorno… : Hamsik-Napoli, Il Corriere dello Sport scrive sull’ipotesi del ritorno: Marek Hamsik sta trovando non piche difficoltà di ambientamento al Dalian. Lo slovacco, in una dichiarazione rilasciata ieri, ha candidamente ammesso: “Vorrei parlare con i miei compagni ma non ci capiamo. Mi esprimo a gesti. Rispetto all’ Europa c’è una grande differenza: non mi sono mai trovato così in difficoltà”, ha detto l’ ex capitano ...

Il CorSport : Il rapporto tra Insigne e il Napoli sta cambiando : Grande omaggio a Claudio Baglio per la prima pagina del Corriere dello Sport nel parallelo tra Insigne e Icardi. Non ci sono verità assolute, come scrive Antonio Giordano, ma spifferi e sensazioni. Non abbiamo conferme sul futuro, ma possiamo presagirlo. La certezza è che “non è semplice vivere da Insigne e non lo è neppure dover essere Ancelotti, né De Laurentiis” La crepa tra l’attaccante e i tifosi si è creata, ne sono ...

CorSport : “Quel K2 per la storia” - il Napoli pronto alla scalata : Anche il Corriere dello Sport titola su Koulibaly e sulla sua doppietta: “Napoli, quel K2 per la storia” a sottolineare il ruolo quasi naturale di leader che il difensore azzurro ha avuto in questa stagione, che “trasformatosi in trascinatore e travestitosi da bomber” rende semplice l’operazione Chievo e lascia ben sperare per l’Arsenal. Una prestazione imponente la sua, dove il difensore apre i suoi orizzonti ...