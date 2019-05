TelevideoRai101 : Borsa. Tokyo cede lo 0,43% in apertura -

Ladiavvia gli scambi in ribasso, con gli investitori che guardano agli sviluppi sui negoziati tra Cina e Stati Uniti per la risoluzione delle dispute commerciali ed evitare l'applicazione di nuovi dazi. Il Nikkeilo 0,43% scendendo ai minimi in 5 settimane, a quota 22.508,79, perdendo 93 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la manovra di rivalutazione sul dollaro poco sopra a 110e sulla moneta unica a 123,20.(Di giovedì 9 maggio 2019)