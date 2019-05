A Sibiu i leader Ue affossano la corsa di Weber e tutti gli Spitzenkandidat

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il prossimo presidente della Commissione Ue deve “avere grandi ambizioni per l’Unione Europea, deve avere delle competenze da portare nel progetto europeo” e deve essere scelto “rispettando le indicazioni degli elettori”. Al termine del vertice di, Emmanuel Macron traccia il profilo del successore di Jean Claude Juncker. Naturalmente, quando gli viene chiesto se quello illustrato possa essere l’identikit di Michel Barnier, il presidente francese si ritira: “Troppo presto per fare nomi”. Eppure al summit europeo in questa cittadina della Transilvania, nei tantissimi bilaterali di questo vertice che cade proprio nel 69esimo anniversario della dichiarazione di Robert Schuman da cui nacque il processo di unificazione europea, il nome del francese Barnier, attuale negoziatore della Brexit, è il più quotato. Di fatto, il ...

