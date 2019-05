00 | 24 | Usa | Russiagate | passa primo voto su oltraggio Barr alla Camera

Usa - Barr non testimonierà su Russiagate : 1.43 Il ministro della Giustizia, William Barr,non parteciperà all'audizione, in Commissione Giustizia alla Camera dei Rappresentanti, sulla sua gestione del rapporto sul Russiagate. Il ministro si rifiuta anche di consegnare alla Commissione la versione non ridotta del rapporto del procuratore Mueller. Lo ha reso noto il presidente democratico della Commissione Giustizia della Camera, Jerry Nadler, minacciando di convocarlo a ...

Diffuso il rapporto finale sul Russiagate : molte zone d'ombra - ma nessuna accUsa grave per il presidente : Esulta su Twitter il presidente: è la più grande bufala politica della storia - scrive Trump che aggiunge: "nessuna collusione, nessun ostruzionismo. Per gli haters e i democratici radicali di ...

Usa - il ministero della Giustizia crea un team investigativo per indagare sulle origini dell’inchiesta Fbi sul Russiagate : Un’indagine sull’indagine. O, meglio, per capire come è partita l’inchiesta sul cosiddetto Russiagate che ha coinvolto l’allora candidato presidente repubblicano Donald Trump. Per far questo, il ministro della Giustizia americano William Barr ha costituito un team investigativo per far luce sulle origini del lavoro dell’Fbi sul Russiagate nel 2016. La notizia è stata data da Fox News, secondo cui Barr ha individuato una ...

Donald Trump riparte da Grand Rapids - missione 2020 : 'Dem chiedano scUsa per il Russiagate' : Nel mirino dei repubblicani, in particolare, è finito il "Green New Deal" proposto dalla Ocasio-Cortez per un'economia basata su fonti di energia rinnovabili, già bocciato dal Senato.

Donald Trump riparte da Grand Rapids - missione 2020 : "Dem chiedano scUsa per il Russiagate" : Trump ricomincia da dove aveva finito. Il via alla campagna per le presidenziali del 2020 arriva, di fatto, da Grand Rapids, in Michigan. Luogo simbolo nella narrazione del Presidente degli Stati Uniti, perché teatro dell'ultimo comizio prima del trionfo del 2016. Torna sul "Dossier Mueller" e attacca i Dem sul Russiagate: "La Grande bufala della collusione è morta", poi aggiunge: "i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo ...

Russiagate : Trump non colluso - ma neanche assolto. Il presidente Usa esulta ma spettro impeachment è sempre vivo : L'indagine del procuratore speciale Usa Robert Mueller sul Russiagate non ha individuato prove di "cospirazione" tra la campagna di Donald Trump per le presidenziali del 2016 e la Russia, ma lascia aperta l'ipotesi di intralcio alla giustizia, per cui Trump è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla possibile collusione con Mosca. In altri termini, per Mueller, non ci sono prove "sufficienti" per accusare Trump di ostruzione alla giustizia. Ma ...