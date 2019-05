Vieni da Me | l' elogio di Caterina Balivo | meglio di un digestivo | a cosa serve il suo

liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Se chiedeste alla tv diha bisogno per redimere se stessa, affermerebbe: «di». La risposta di milioni di italiani non sarebbe poi così diversa, ed essi lo confermano premiando la loro beniamina con ascolti record.da Me (Rai Uno), grida ogni giorno la conduttrice partenope