Una vita anticipazioni | URSULA | tutta la verità sulle sue origini!!!

tvsoap

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Una sofferta “scoperta” è in arrivo perDicenta (Montse Alcoverro) nei prossimi episodi italiani della telenovela Una. Eh sì, la dark lady comprenderà finalmente per quale ragione Olga (Sara Sierra) e Blanca (Elena Gonzalez), le sue due figlie, abbiano sul corpo un marchio con lo stemma della famiglia Koval. Spoiler Unaè la discendente dei Koval Nelle puntate già andate in onda,ha assunto Riera (Pablo Menasanch) per investigare sul suo passato e gli ha detto di partire dalla misteriosa cicatrice a forma di croce che appare sulla nuca di Blanca e sulla gamba della defunta Olga. Il detective, al termine di alcune indagini, capirà che lo stemma proviene dai Koval, una famiglia russa costretta a trasferirsi in Spagna per un lungo periodo, ed avrà come l’impressione che la Dicenta sia una discendente proprio di quel nucleo. I sospetti di ...

CarloCalenda : Un Ministro dell'Interno che non sospende la campagna elettorale, non va a Napoli ma si affaccia a Forlì dal balcon… - GianlucaVasto : Ha ragione Silvio.. insistiamo a votare il #movimento5stelle che caccia all'istante chi sbaglia, manco una tangenti… - UNHCRItalia : Nel 2019 una persona ogni 3 ha perso la vita nel tentativo di arrivare in Europa lungo la rotta dalla Libia. Non e… -