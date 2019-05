Un Liverpool omerico riporta Messi sulla Terra

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Una rimonta memorabile, epica, incredibile. Da romanzo popolare. Una partita da far vedere e rivedere a chi, non solo nel calcio, non ci crede più, smette di lottare, tanto è tutto segnato, deciso... Non è così: perché il pallone, dopo Anfield, si conferma una fantastica e abbagliante “metafora della vita”. Ecco l’impossibile che diventa possibile. Ecco il, sconfitto 3-0 all’andata in Spagna, cona fare il fenomeno, compiere l’impresa da raccontare, e senza poter contare su due suoi campioni: Salah e Firmino. 4-0. Ecco l’allenatore Jürgen Klopp passare da “perdente di lusso” a “maestro unico e inconfondibile”. Ecco Giorgino Wijnaldum e Origi trasformarsi in formidabili Maradona, mentrecontinuava a ripetersi, incredulo e smarrito, “ma è incubo ...