Tencent chiude la versione di prova di PUBG in Cina

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dopo aver atteso a lungo il via libera del governo cinese che avrebbe permesso adi pubblicarein, il colosso editoriale ha deciso di togliere ladisul mercato dellanel 2017 era stato annunciato come editore del titolo Battle Royale in. Da quel periodo è stata pubblicata unadi test del gioco, apportando modifiche utili per essere apto dal governo cinese, compreso il ridimensionamento della violenza al suo interno.Su un post tradotto da Reuters di quello che è lacinese di Twitter, Weibo,ha annunciato di aver tolto ladie che al suo posto verrà pubblicato "Game for Peace", a quanto pare molto simile a. Nonostante i 70 milioni di giocatori giornalieri connessi a PlayerUnknown's Battlegrounds, l'editore ha scelto di non volerlo più pubblicare.Leggi altro...

